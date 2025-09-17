Défilé Renault : les modèles de la marque française s'invitent sur les Champs-Élysées

Après trois ans de travaux, la vitrine de la marque automobile française fait son grand retour sur l’avenue des Champs-Élysées, à Paris (75). Le site prend désormais le nom de "défilé renault ® the carwalk" et réunit un showroom, une boutique, un restaurant ainsi que de nombreuses animations.

L'inauguration officielle du "défilé renault ® the carwalk" est prévue pour le 17 septembre 2025. ©Clément Choulot

Le 23 mai 1910, Renault inaugure sa toute première vitrine au 53 avenue des Champs-Élysées, à Paris (75), devenant le premier constructeur à s’installer sur la célèbre artère parisienne. Cette adresse historique de la marque a néanmoins fermé ses portes au cours de l’année 2022, marquant ainsi la fin de l’Atelier Renault.

Mais après trois ans de travaux de rénovation, le site s’apprête à rouvrir au public sous une toute nouvelle identité. Baptisé défilé renault ® the carwalk, ce lieu d’une surface de 2 260 m2 propose des espaces d’exposition, de vente, de restauration et de loisir. L’inauguration officielle est prévue le mercredi 17 septembre 2025.

"Le défilé renault ® the carwalk est la vitrine de la transformation de Renault. Ce lieu, situé au cœur de la plus belle avenue du monde, se veut hybride et innovant, ouvert à tous. C’est un écrin pour donner à voir et à vivre l’univers de la marque : sa nouvelle gamme de produits qui a été totalement refondue ces quatre dernières années comme son riche patrimoine automobile", a déclaré Fabrice Cambolive, le nouveau numéro deux du groupe Renault.

La Renault 4 E-Tech mise à l’honneur

Dans le détail, la rénovation de la vitrine Renault des Champs-Élysées aura nécessité trois mois d’études techniques, deux mois de déménagement, deux mois de démolition, trois mois de curage, ainsi que vingt-deux mois de travaux. L’architecture du lieu a été réalisée par Franklin Azzi, un architecte français de renommée internationale, et se compose notamment d’une large façade vitrée de 185 m2.

Au cœur du site, les visiteurs pourront y retrouver une piste centrale en spirale de 170 m de long, prenant la forme d’un circuit automobile. Baptisée "carwalk", en référence aux codes de la haute couture et son "catwalk" (le podium sur lequel défilent les top-modèles), cette rampe légèrement inclinée regroupe les véhicules de la gamme Renault, les modèles iconiques, mais aussi les concept cars.

Pour son inauguration, le Défilé Renault met à l’honneur la Renault 4 E-Tech, dernière grosse nouveauté en date du losange. Cette réinterprétation contemporaine du modèle iconique lancé en 1961 sera donc exposée aux côtés de son aïeule et de ses différentes variantes. Et pour occuper ses visiteurs, Renault a tout prévu, puisque le lieu propose également un espace café-terrasse, une boutique de merchandising The Originals, mais aussi de nombreuses animations comme des DJ sets ou encore des projections de films.

"Le défilé renault ® the carwalk traduit aussi notre volonté de remettre Renault dans le cœur des gens en faisant le choix de proposer des expériences physiques, «humaines» et émotionnelles, à l’image de nos voitures à vivre. Conçu comme un showroom mais aussi un véritable lieu de vie – avec un restaurant, une boutique, une programmation événementielle et culturelle – le défilé renault ® the carwalk place la découverte et le plaisir au centre du parcours client", souligne Fabrice Cambolive.