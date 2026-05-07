Roberta Zerbi élargit ses responsabilités chez Stellantis

Roberta Zerbi, directrice générale de Lancia, vient d’être nommée responsable de l’excellence du parcours client et du développement réseau pour l’Europe élargie de Stellantis. Des fonctions qui s’ajoutent à ses responsabilités de directrice de la marque italienne. Elle travaillera ainsi dans les équipes d’Emanuele Cappellano, responsable de Stellantis pour l’Europe élargie.

Avec ses nouvelles missions, Roberta Zerbi aura pour objectif "d'offrir une expérience client de plus en plus cohérente, distinctive et efficace tout au long du parcours relationnel avec le groupe et ses marques", précise Stellantis dans son communiqué. Elle accompagnera également le développement et l'évolution du réseau de concessionnaires en Europe.

"Le parcours client et le développement du réseau sont deux leviers fondamentaux pour créer de la valeur durable, renforcer la relation client et accompagner de manière cohérente l'évolution de nos marques en Europe. J'assume ce rôle avec beaucoup d'enthousiasme, en apportant une expérience de terrain et une forte conviction : la qualité de l'expérience fait de plus en plus la différence", s’enthousiasme Roberta Zerbi.

De Ford à Lancia en passant par Toyota, Alfa Romeo, Fiat et Jeep

Au cours de sa carrière, Roberta Zerbi a eu l’occasion de travailler en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Belgique, exclusivement dans le secteur automobile. Elle a notamment travaillé dans les domaines de la vente, du marketing et de la gestion de marque, dirigeant d’importantes opérations nationales et régionales.

Elle a commencé sa carrière au sein de Ford en Italie en 1998 avec des fonctions dans les ventes et le marketing. Elle rejoint ensuite Toyota, où elle dirige le Toyota Rendez-Vous à Paris de 2006 à 2008. Elle prend ensuite la responsabilité des opérations commerciales en Europe de l’Est et en Russie depuis Bruxelles.

En 2011, elle quitte la marque nippone pour rejoindre Fiat, contribuant au lancement de la nouvelle Panda. Trois ans plus tard, elle est nommée directrice marketing cross-marque pour Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo et Jeep en Italie. En 2015, elle est nommée country manager pour Alfa Romeo et Jeep puis, de 2017 à 2019, elle dirige la marque Alfa Romeo dans la région EMEA. Au lancement de Stellantis, elle prend la responsabilité d’Alfa Romeo et Lancia dans l’Europe élargie avant de devenir responsable de Stellantis & You en 2023.