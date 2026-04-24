Stellantis devrait concentrer ses investissements sur quatre marques

D’après les informations de Reuters, Stellantis réoriente "la majorité" de ses investissements vers les marques Peugeot, Fiat, Ram et Jeep. En ce qui concerne le reste de ses 14 entités, celles-ci auront désormais des rôles régionaux, selon cinq sources de l’agence de presse.

Citroën, Opel et Alfa Romeo devraient recevoir des financements pour la fabrication de modèles utilisant les technologies des quatre marques "principales". Toujours selon ces mêmes sources, les marques réalisant de faibles volumes – qui recevaient jusqu’à présent une part équitable de l’investissement interne – seront recadrées au niveau régional ou sur des marchés spécifiques qu’elles maîtrisent.

Comme le précise Reuters, Stellantis cherche à regagner des parts de marché aux États-Unis et en Europe afin de faire face à la concurrence chinoise sur le Vieux Continent et dans certaines zones géographiques. Le groupe a assuré à l’agence de presse que la diversité de ses marques constituait sa force, tout en réaffirmant sa présence mondiale basée sur des "racines locales profondes", sans toutefois donner plus de précisions sur cette réorganisation.

Aucune fermeture de marque à l’horizon

La question de la fermeture de certaines marques, notamment en Europe, a régulièrement été soulevée par les investisseurs et les analystes. Une telle manœuvre aurait pour but de réaliser des économies et de réduire les inefficacités, ciblant particulièrement des marques comme Lancia, Opel, DS ou encore Citroën.

Toutefois, Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’emprunterait pas ce chemin. Quatre sources de Reuters ont d’ailleurs confirmé cette vision, précisant qu’il considère que ces marques possèdent un potentiel "régional ou sur de grands marchés nationaux". La nouvelle stratégie officielle du groupe sera présentée à Detroit, le 21 mai 2026.

Ce plan devrait permettre à Stellantis d’utiliser "tactiquement des marques telles que Citroën, Opel ou encore Alfa Romeo dans des pays ou des segments de marché spécifiques". Les marques régionales utiliseraient les plateformes et technologies développées par les marques principales, tout en ajoutant des caractéristiques propres au niveau du design intérieur et extérieur. Le rebadgeage de certains modèles pour des marchés locaux spécifiques est également une autre solution à l’étude, d’après deux sources.