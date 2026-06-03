LLD VO : Stellantis s’en remet à Evera

Stellantis confie à Evera le soin de louer en longue durée une partie de ses véhicules électriques reconditionnés. Ce partenariat conclu avec la filiale de financement du constructeur doit permettre au jeune loueur d’accélérer son développement.

Avec cet accord, Evera ambitionne de louer 2 000 véhicules électriques reconditionnés du groupe Stellantis d'ici fin 2027. ©Peugeot

Evera vient de signer le plus important partenariat de sa jeune histoire. Le loueur né en 2024 s’allie à Stellantis pour proposer aux clients professionnels (TPE, PME, ETI et grands comptes) des véhicules électriques reconditionnés du constructeur en LLD. Le tout à des prix très compétitifs, de l’ordre de 200 euros par mois pour une Peugeot e-208.

L’accord conclu avec Stellantis Finance & Services (SFS) pourrait constituer un tremplin pour les équipes d’Evera, dont la spécialité est la location longue durée de véhicules d’occasion. Selon Quentin Fabre, directeur général et cofondateur du loueur, ce partenariat devrait déboucher sur "2 000 véhicules mis à la route d’ici fin 2027."

Capacité de financement démultipliée

Les premiers véhicules ont déjà été déployés, certains chez de très grands comptes nationaux. Ce qui traduit, selon le dirigeant, l’appétit croissant des entreprises pour la LLD de VO électriques. L’aspect financier n’est pas négligeable puisque le TCO est "divisé par deux", assure-t-il.

Le partenariat concerne tous les véhicules électriques reconditionnés des marques du groupe Stellantis. Seuls sont éligibles au dispositif ceux âgés de moins de 36 mois et affichant moins de 50 000 km au compteur. Leur batterie doit par ailleurs afficher un SOH (state of health) minimum de 94 %. Il s’agit de véhicules assez récents et en bon état.

Une autre spécificité de l’accord est que le groupe Stellantis, via sa filiale Finance & Services, finance les véhicules. "Cela démultiplie notre capacité de financement", se réjouit Quentin Fabre. Evera, de son côté, joue son rôle de loueur avec des contrats allant de 2 à 5 ans, avec tous les services habituels de la LLD.

La question qui se pose est de savoir pourquoi un géant comme Stellantis, qui dispose d’une captive de LLD avec Leasys, s’allie à Evera pour effectuer ses premiers pas dans la LLD de VO électriques.

Vers une 3e cycle de location

Lors d’un récent entretien accordé au Journal des Flottes, Igor Dumas, directeur général de Leasys France, reconnaissait que la LLD VO était très peu exploitée. "La mettre en place n’est pas simple car il faut arriver à proposer des VO qui soient, pour le client final, moins chers que des neufs. C’est moins évident qu’il n’y paraît sur des loyers", expliquait-il.

Stellantis s’en remet donc à Evera pour avancer sur ce terrain. "Le groupe est venu nous voir, sachant que nous faisions déjà de gros volumes avec eux, détaille Quentin Fabre. SFS a identifié un intérêt commun en nous accompagnant sur le financement, avec le besoin de donner une seconde vie aux véhicules qui reviennent sur les parcs."

Le partenariat prévoit enfin que les véhicules deviennent la propriété d’Evera à l’issue des contrats. Le loueur envisagera dès lors un troisième cycle de location, pourquoi pas à particulier à des loyers encore plus compétitifs, ou plus simplement une revente des véhicules.