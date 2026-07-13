Essai Skoda Octavia : la trentaine sans trembler

L'heure est franchement à l'électrique chez Skoda. Après l'Enyaq et l'Elroq, la marque tchèque vient de lever le voile sur deux nouveaux modèles à batterie : l'Epiq et le Peak. L'un faisant office d'entrée de gamme dans cet univers et l'autre en étant l'étendard.

Des modèles électriques qui séduisent et portent Skoda en Europe et en France. Pour preuve, l'Elroq est, à la fin du premier semestre 2026, la meilleure vente de Skoda dans l'Hexagone, avec 6 111 unités (+127,5 %).

Plus largement, l'électrique représente 36,4 % des immatriculations de Skoda en France, en croissance de 89,6 %, avec 9 568 unités.

Cela étant, si l'électrique est un moteur commercial, Skoda n'en n'oublie pas le reste. La Fabia, le Kamiq et, bien sûr, l'Octavia sont encore bien haut dans le hit-parade des ventes.

Ainsi, la gamme Octavia, berline et Combi, était encore la deuxième vente de Skoda France en 2025 (8 881 unités) et la troisième durant le premier semestre 2026 (3 958 unités).

L'Octavia, qui fête ses trente ans cette année, fait donc preuve d'une belle longévité. Un classique ne se démode pas. Trente années depuis sa renaissance sous l'ère Volkswagen en 1996.

En effet, la berline a été le premier modèle entièrement développé après le rachat de la marque par le groupe VW. Un succès synonyme de 7,8 millions d'unités vendues à travers le monde et le cap des 8 millions sera franchi en 2026.

L'aventure avait débuté en 1959. Une première vie relativement courte, puisque la berline disparaîtra du catalogue dès 1964. Mais c'est à cette époque-là que se trouvent les fondations du modèle et notamment son nom.

Skoda a choisi Octavia, car le modèle était le huitième modèle qu'elle lançait depuis la fin de la guerre.

Aujourd'hui, la quatrième génération, apparue en 2020 et revisitée en 2024, est toujours sur les routes. Elle totalise plus d'un million d'unités vendues.

La première (1996-2004) avait atteint 1,4 million alors que la deuxième (2004-2013) détient toujours le record avec 2,6 millions d'unités écoulées. La troisième (2013-2020) avoisinera les 1,7 million d'unités.

Hybrid 48 V et diesel

L'Octavia a toujours fait de la polyvalence un atout. Cela continue aujourd'hui. D'ailleurs, pour fêter les 30 ans du modèle, Skoda France propose une finition spéciale à partir de 34 930 euros pour la berline et de 36 090 euros pour le Combi, avec le 1.5 TSi 116 ch en boîte mécanique (119 à 129 g/km).

Ce bloc 1.5 est aussi décliné en microhybride 48 V avec deux niveaux de puissance, l'un en 116 ch (112-122 g/km) et l'autre en 150 ch (112-122 g/km), tous les deux associés à une boîte DSG7. En revanche, les PHEV ne sont plus, pour l'heure, au catalogue.

Même si le gazole ne pèse plus que 2,6 % dans les ventes en France à fin juin 2026, l'Octavia n'y a pas renoncé et propose toujours le 2.0 TDi en 116 ch (112 à 122 g/km) et en 150 ch (117 à 128 g/km). Des mécaniques qui ont encore représenté 37,6 % des ventes du modèle depuis le début de l'année avec 1 487 unités.

Une Vision d'Octavia

L'aventure Octavia est loin d'être terminée. En 2027, la quatrième génération du modèle va s'offrir une remise à niveau. Puis, à plus long terme, Skoda a déjà renseigné sur ce que pourrait être l'Octavia du futur et notamment en Combi.

En effet, avec le concept Vision O, la marque a dévoilé ce que sera le futur de la carrosserie break, aussi bien pour l'Octavia que pour la Superb. De quoi, peut-être, contrarier l’hégémonie des SUV.