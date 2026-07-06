Les recalés du leasing social à l’offensive

Le 16 juillet 2026, tous les constructeurs seront dans les starting-blocks pour recevoir les commandes de la troisième édition du leasing social. Tous ? Non ! Certains en ont été écartés ou ont fait le choix de ne pas participer à la nouvelle saison du dispositif gouvernemental, qui doit permettre d’immatriculer 50 000 véhicules en location longue durée sur trois ans. Pour l’édition 2026, seuls 19 modèles sont éligibles contre 32 en 2025. Par rapport à l’année dernière, des marques sont donc recalées ou certains modèles n’ont pas obtenu l’éligibilité.

Cet écrémage réside en grande partie dans les conditions d’éligibilité des véhicules, dont les dossiers devaient être déposés auprès de l’Ademe avant le 11 juin 2026 à 17h. Les véhicules en question doivent bénéficier de l’écoscore et afficher un prix inférieur à 47 000 euros, comme en 2025. La nouveauté pour cette édition est qu'il doivent peser moins de 1 800 kg, un élément rédhibitoire pour certains modèles électriques.

Les marques du groupe Volkswagen laissées sur le côté

Lors de l’édition précédente, le groupe Volkswagen comptait quatre modèles. Il figure parmi les grands absents de cette nouvelle fournée. À commencer par la marque mère, qui proposait notamment les ID.3 et ID.4 pour un loyer mensuel minimum de 139 et 169 euros. Mais le critère du poids a eu raison des offres du constructeur allemand.

"Pour l’édition 2026, qui sera ouverte le 16 juillet 2026, les autorités imposent des critères qui excluent les modèles électriques Volkswagen, qui représentent pourtant la gamme la plus large du marché", précise la marque de Wolfsburg dans son communiqué. En effet, les ID.4 et ID.3 ont une masse à vide qui dépasse la limite réglementaire des 1 800 kg, respectivement de 91 kg et 14 kg. Idem pour le Skoda Elroq (1 975 kg), pourtant éligible en deux versions au dispositif en 2025, et la Cupra Born (1 999 kg).

Reste l’ID. Polo, la nouvelle citadine électrique du constructeur, dont le poids à vide s’établit à 1 575 kg. Manque de chance, les prises de commandes de l’ID. Polo commencent en juillet 2026, au-delà du délai de dépôt des offres à l’Ademe. Un délai qui écarte également la Raval, citadine électrique de Cupra. Notons que Kia, présent lors de cette édition, n’a pu proposer qu’un seul modèle, l’EV2 petite batterie, puisque l’EV4 dépasse le poids réglementaire et que l’EV2 grande batterie n’est entrée en production que le 19 juin 2026 (huit jours après la date limite de dépôt des offres).

Des offres "rebelles"

Écartés du dispositif, ces constructeurs ont décidé de présenter leur contre-projet pour surfer sur l’engouement suscité par le leasing social et la communication qui l’entoure. En parallèle de l’ouverture officielle des commandes, ils lancent des offres de leasing particulièrement agressives. Ainsi, l’ID. Polo dans sa version Trend, équipée de la batterie de 37 kWh et du moteur de 116 ch, est proposée à 24 995 euros et bénéficie d’une offre de leasing à 199 euros par mois sans apport.

Selon Volkswagen, l’offre s’appuie sur "de très bonnes valeurs résiduelles et la prime Coup de pouce" de 5 170 euros. Un contrat de LLD qui s’étale sur 37 mois et 30 000 km. La version Life est quant à elle disponible pour un loyer mensuel de 219 euros. Deux offres disponibles à partir du 15 juillet 2026, un jour avant le top départ du leasing social.

De son côté, Cupra lance son "leasing rebelle". S’appuyant également sur les CEE, la marque espagnole de la galaxie Volkswagen propose sa Raval en versions Raval et Raval Plus (batterie de 37 kWh), respectivement à 199 et 219 euros par mois sans apport. "Ce dispositif permet une offre équivalente aux offres de leasing social, mais ouverte à tous, quelle que soit la situation professionnelle du contractant", précisent les deux entreprises dans leur communiqué.

Ford lance son propre dispositif

Quid de Ford ? Le constructeur américain participait à la précédente édition avec le Puma Gen-E pour un loyer de 139 euros par mois. Il aurait pu de nouveau présenter le véhicule dans le cadre de cette édition car il ne pèse que 1 491 kg. Mais le groupe en a décidé autrement. "Nous souhaitions simplifier les offres et les démarches administratives pour le réseau et les clients Ford France", explique le constructeur. Nous voulions ouvrir nos offres à une cible plus large de clients et soulager le réseau."

Pour Ford, l’édition 2025 représentait sa première participation. La marque américaine avait enregistré, lors de l’ouverture des commandes, un triplement des demandes de contact numérique, poussant à engager une équipe dédiée. La marque avait enregistré 2 000 immatriculations grâce au leasing social, soit 4 % de part de marché du dispositif. Ford s’était montré très prudent concernant les retours en buy back en s’engageant à racheter les véhicules électriques dans le cas où les concessionnaires décidaient de ne pas les reprendre.

Faciliter le parcours client

"Chez Ford, nous croyons que la transition vers une mobilité plus propre ne doit pas être un parcours d’obstacles [...] En assouplissant les critères administratifs rigides et les contraintes professionnelles, nous remettons la simplicité, l’équité et le choix des clients au cœur de notre démarche d’accessibilité", assure Santiago Sainz, directeur général de Ford, dans un communiqué.

Ainsi, le constructeur a lancé jusqu'au 31 juillet 2026, son opération Leasing Accessible Ford, proposant le Puma Gen-E à partir de 199 euros par mois sans apport. Une offre en LLD sur 48 mois et 40 000 km. "Le premier loyer de 7 600 euros est entièrement pris en charge et ramené à 0 euro grâce au remboursement de la prime CEE Coup de pouce Siplec pour les ménages précaires", explique le constructeur.

La marque américaine souhaite se détacher du wagon en insistant sur la "simplification" et l’"inclusivité". En effet, ses offres ne sont soumises à aucun critère de trajet domicile-travail, ce qui lui permet de toucher un plus large public, "du retraité au télétravailleur en passant par l’étudiant". Le plafond du revenu fiscal de référence est également rehaussé, allant jusqu’à 24 031 euros. Un pas de côté par rapport au dispositif qui lui permet d’ailleurs de proposer une offre sur le Puma en version hybride pour un loyer mensuel de 249 euros.