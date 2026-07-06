Le groupe Scala consolide son réseau Volkswagen grâce à Tressol-Chabrier

Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe Scala est sur le point d'acquérir auprès de Tressol-Chabrier la concession Volkswagen, Audi et Skoda à Béziers (34) ainsi que le site de Carcassonne (11), qui représente les panneaux de toutes les marques du groupe. En 2024, cette concession a enregistré un chiffre d'affaires de 34,5 millions d'euros.

Ce rachat va permettre au groupe de Pamiers (09), spécialiste du constructeur allemand, de poursuivre sa croissance externe en Occitanie. Il étend ainsi sa présence dans l'Hérault tout en se renforçant dans l'Aude. Dans ce département, il était jusqu'à présent installé à Narbonne (11) avec Volkswagen, Audi, Skoda et Volkswagen Utilitaires.

En 2025, le groupe Scala, qui distribue également MG, et depuis peu Omoda & Jaecoo, a commercialisé 3 527 véhicules neufs et 5 437 occasions. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros, en progression de 2,6 %. De son côté, le groupe Tressol-Chabrier a mis à la route près de 23 000 VN et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,28 milliard d'euros.