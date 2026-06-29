Guilhem Itié rebondit chez Gemy

Guilhem Itié découvre un nouvel environnement. Après avoir quitté les rangs du groupe BPM en février 2026, il vient d'être embauché par Gemy. Il rejoint le département véhicules d'occasion du groupe de distribution automobile en qualité de directeur des activités BtoB.

À ce titre, il se place au service des concessions du groupe Gemy, réparties dans les régions Pays de la Loire et Bretagne. Guilhem Itié pilote, en effet, le budget d'approvisionnement pour réaliser les achats selon leurs besoins en véhicules d'occasion. Aussi, il est garant de la politique d'écoulement des produits jugés non stratégiques.

Son arrivée au sein du groupe Gemy correspond à une création de poste. Sa tâche ne remet pas en question les prérogatives des responsables en concession qui demeurent les garants du commerce de véhicules d'occasion à particulier.

Guilhem Itié découvre alors l'organisation d'une autre grande famille de la distribution automobile. Avant de devenir un collaborateur de Pierre-Elie Gérard, directeur général de Gemy, il a travaillé tour à tour pour les groupes Dubreuil (entre 2016 et 2023) et BPM (entre 2023 et 2026), deux autres membres du top 100, installés dans le Grand Ouest. Avant cela, il avait évolué au sein de PSA Peugeot Citroën et en qualité de responsable grands comptes chez ETAI.

Soulignons enfin que le groupe Gemy a rapporté un cumul de 20 200 transactions de VO en 2025, dont 11 000 reventes à particulier. Un total à mettre en comparaison avec les 23 500 VN immatriculés au cours de la même période.