Voitures d'occasion : un premier semestre 2026 sous le signe du repositionnement des acteurs

Le secteur du VO s'agite dans tous les sens. Entre nouvelles offres BtoB, mutations des modèles historiques et diversification des acteurs, les mouvements ont été nombreux au cours des six derniers mois écoulés. Tour d'horizon des initiatives à retenir.

La Centrale cherche à accaparer une part du business BtoB

Plateforme de diffusion des annonces de voitures d'occasion devenue incontournable pour les distributeurs automobiles, La Centrale étend ses compétences au champ des transactions BtoB. Une initiative menée avec la collaboration de grands fournisseurs tricolores.

Sofipel fonde Ma Flotte Pro

Faire des flottes un canal structuré pour écouler des véhicules d'occasion, tel est le pari du groupe Sofipel avec Ma Flotte Pro. Une initiative qui prend la forme d'une équipe commerciale et d'une plateforme de génération de leads dédiées à cet objectif ambitieux.

Christophe WinkelMuller imagine l'Ipop pour ses agences d'intermédiation

Le fondateur de L'Agence Automobilière a investi dans la création d'une voiture sans permis électrique. Pour réaliser ce projet fou qu'est l'Ipop, Christophe Winkelmuller s'est entouré d'industriels français en tout genre.

La Banque Postale veut devenir un acteur du leasing VO

Avec Mon Leasing Auto, La Banque Postale cherche à s'approprier une part du marché de la location longue durée de véhicules d'occasion. Une idée concrétisée avec la contribution d'un autre géant du secteur, BNP Paribas Mobility.

Entretien avec Robin Paumier chez Cano Automobiles

Le directeur général de Cano Automobiles décrypte l'évolution du métier de centrale d'achat BtoB. Robin Paumier voit une inversion des flux à l'échelle européenne qui met les organisations historiques au défi.

BYD ouvre le bal des labels VO chinois

En phase de conquête du marché VN, BYD se penche déjà sur la revente des voitures d'occasion. La marque chinoise a levé le voile sur son label VO, BYD Certified. Une initiative que les autres se refusent encore à prendre, à l'instar de MG Motor qui a pourtant bien plus de voitures en circulation.

CGI Finance entre dans la bataille de la LLD VO

Comme un moyen de préparer la suite des événements sur le plan réglementaire ou d'assurer un peu plus l'approvisionnement des distributeurs, CGI Finance déploie Access Lease. Il s'agit d'une offre de LLD disponible non seulement pour les VN mais surtout pour les VO.

Stimcar ouvre ses propres garages

Acteur de la première heure dans l'industrie du reconditionnement de voitures d'occasion, Stimcar ajoute une nouvelle activité en ouvrant des garages. Il s'agit d'une part de faire de la réparation automobile, mais aussi de proposer du commerce de voitures d'occasion.

La garantie face au défi des mutations dans le VO

Souvent reléguée au second plan, mais élément clé du commerce de voitures d'occasion pour autant, la garantie est au centre de questionnements. Les spécialistes du secteur doivent s'inventer un modèle adapté aux nouvelles réalités du VO.

La grande mue stratégique des éditeurs de SOH

Ils arrivent à maturité sur le plan technologique, mais ils courent toujours après des contrats de grande ampleur pour sécuriser leur avenir. Les éditeurs de SOH, ces documents attestant de l'état de santé d'une batterie de voiture électrique, s'ouvrent à la conversation pour révéler la réalité de leur quotidien.

Spoticar France tient son nouveau patron

À la suite du départ de David Guérin qui prend la direction de Peugeot France, Louis-Marie Chevalier a été nommé directeur de Spoticar France. Le constructeur fait le choix d'un homme qui connaît les deux côtés de l'industrie pour avoir exercé à plusieurs postes.