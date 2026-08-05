Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Voitures d'occasion : un premier semestre 2026 sous le signe du repositionnement des acteurs

Publié le 5 août 2026

Par Gredy Raffin
7 min de lecture
Depuis le mois de janvier 2026, le secteur des voitures d'occasion a connu de nombreuses actualités. Elles révèlent en filigrane comment les acteurs entendent se préparer à relever les nouveaux défis. Ceux de l'électrification et des nouvelles technologies d'information se placent évidemment en tête de liste.
Voitures d'occasion premier semestre 2026
Le secteur du VO a été très actif au premier semestre 2026. ©JA

Le secteur du VO s'agite dans tous les sens. Entre nouvelles offres BtoB, mutations des modèles historiques et diversification des acteurs, les mouvements ont été nombreux au cours des six derniers mois écoulés. Tour d'horizon des initiatives à retenir.

 

La Centrale cherche à accaparer une part du business BtoB

 

Plateforme de diffusion des annonces de voitures d'occasion devenue incontournable pour les distributeurs automobiles, La Centrale étend ses compétences au champ des transactions BtoB. Une initiative menée avec la collaboration de grands fournisseurs tricolores.

 

La Centrale Pro voitures d'occasion

Neuf centrales d'achat VO majeures composent l'offre de départ sur La Centrale Pro. ©JA-eCarsTrade

 

La Centrale Pro poserait-elle les bases d’un Amazon du véhicule d'occasion BtoB ?

 

Sofipel fonde Ma Flotte Pro

 

Faire des flottes un canal structuré pour écouler des véhicules d'occasion, tel est le pari du groupe Sofipel avec Ma Flotte Pro. Une initiative qui prend la forme d'une équipe commerciale et d'une plateforme de génération de leads dédiées à cet objectif ambitieux.

 

Flotte Sofipel voitures d'occasion

Avec Ma Flotte Pro, Sofipel veut convaincre des gestionnaires de flotte par son offre de voitures d'occasion. ©AdobeStock-Chanakon

 

Comment Sofipel a structuré une offre de véhicules d'occasion pour les flottes

 

Christophe WinkelMuller imagine l'Ipop pour ses agences d'intermédiation

 

Le fondateur de L'Agence Automobilière a investi dans la création d'une voiture sans permis électrique. Pour réaliser ce projet fou qu'est l'Ipop, Christophe Winkelmuller s'est entouré d'industriels français en tout genre.

 

IPop voiture électrique Agence Automobilière

Christophe Winkelmuller, fondateur de L'Agence Automobilière, a dévoilé l'IPop, le 28 avril 2026, à Mulhouse (68). ©JA

 

IPop : le fondateur de l'Agence Automobilière acte la naissance de sa voiture électrique

 

La Banque Postale veut devenir un acteur du leasing VO

 

Avec Mon Leasing Auto, La Banque Postale cherche à s'approprier une part du marché de la location longue durée de véhicules d'occasion. Une idée concrétisée avec la contribution d'un autre géant du secteur, BNP Paribas Mobility.

 

La Banque Postale - leasing Arval

Avec Mon Leasing Auto, lancé le 15 avril 2026 en partenariat avec BNP Paribas Mobility, La Banque Postale s’inscrit dans la dynamique du leasing pour les retours de location d'Arval. ©Robert-stock.adobe.com

 

La Banque Postale se lance dans le leasing automobile avec BNP Paribas Mobility

 

Entretien avec Robin Paumier chez Cano Automobiles

 

Le directeur général de Cano Automobiles décrypte l'évolution du métier de centrale d'achat BtoB. Robin Paumier voit une inversion des flux à l'échelle européenne qui met les organisations historiques au défi.

 

Robin Paumier Cano Automobiles

Robin Paumier (au centre, à droite), entouré d'une partie des cadres de Cano Automobiles, en mars 2025. ©JA

 

Robin Paumier, Cano Automobiles : "Notre rôle s'est inversé sous l'effet du marché"

 

BYD ouvre le bal des labels VO chinois

 

En phase de conquête du marché VN, BYD se penche déjà sur la revente des voitures d'occasion. La marque chinoise a levé le voile sur son label VO, BYD Certified. Une initiative que les autres se refusent encore à prendre, à l'instar de MG Motor qui a pourtant bien plus de voitures en circulation.

 

BYD Certified voiture électrique d'occasion

BYD va déployer BYD Certified dans son réseau tricolore. ©AdobeStock-Ratchapon

 

BYD se dote d'un label pour ses véhicules d'occasion

 

CGI Finance entre dans la bataille de la LLD VO

 

Comme un moyen de préparer la suite des événements sur le plan réglementaire ou d'assurer un peu plus l'approvisionnement des distributeurs, CGI Finance déploie Access Lease. Il s'agit d'une offre de LLD disponible non seulement pour les VN mais surtout pour les VO.

 

cgi finance lld voitures d'occasion

CGI Finance active la LLD pour maximiser la fidélité et l'approvisionnement VO. ©JA

 

Avec Access Lease, CGI Finance entre dans la bataille de la LLD VO

 

Stimcar ouvre ses propres garages

 

Acteur de la première heure dans l'industrie du reconditionnement de voitures d'occasion, Stimcar ajoute une nouvelle activité en ouvrant des garages. Il s'agit d'une part de faire de la réparation automobile, mais aussi de proposer du commerce de voitures d'occasion.

 

stimcar garage voitures d'occasion

Le centre Stimcar de Poitiers (86) est le deuxième d'un réseau de garages qui doit compter douze adresses à fin 2027. ©JA

 

Stimcar se développe dans l'après-vente et le commerce VO

 

La garantie face au défi des mutations dans le VO

 

Souvent reléguée au second plan, mais élément clé du commerce de voitures d'occasion pour autant, la garantie est au centre de questionnements. Les spécialistes du secteur doivent s'inventer un modèle adapté aux nouvelles réalités du VO.

 

L’électronique représente une source de bugs et de réparations coûteuses, là où les VO âgés se distinguent par des technologies éprouvées. ©AdobeStock

 

La garantie panne mécanique au défi des mutations du véhicule d'occasion

 

La grande mue stratégique des éditeurs de SOH

 

Ils arrivent à maturité sur le plan technologique, mais ils courent toujours après des contrats de grande ampleur pour sécuriser leur avenir. Les éditeurs de SOH, ces documents attestant de l'état de santé d'une batterie de voiture électrique, s'ouvrent à la conversation pour révéler la réalité de leur quotidien.

 

soh voitures électriques

Aux EMVO 2026, les éditeurs proposaient des démonstrations de tests d'état de santé de la batterie. ©JA-Clément Choulot

 

Batteries, data et garanties : la grande mue stratégique des éditeurs de SOH

 

Spoticar France tient son nouveau patron

 

À la suite du départ de David Guérin qui prend la direction de Peugeot France, Louis-Marie Chevalier a été nommé directeur de Spoticar France. Le constructeur fait le choix d'un homme qui connaît les deux côtés de l'industrie pour avoir exercé à plusieurs postes.

 

Louis-Marie Chevalier Spoticar France

Louis-Marie Chevalier est directeur de Spoticar France depuis le 22 juin 2026. ©Stellantis

 

Stellantis choisit Louis-Marie Chevalier pour piloter Spoticar France
Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Où en sont les marques chinoises sur le marché français du véhicule d'occasion ?

Où en sont les marques chinoises sur le marché français du véhicule d'occasion ?

Stimcar se développe dans l'après-vente et le commerce VO

Stimcar se développe dans l'après-vente et le commerce VO

Le vrai visage des stocks VO : un premier semestre 2026 d'érosion

Le vrai visage des stocks VO : un premier semestre 2026 d'érosion

L'Union française de l'électricité milite pour les aides aux électriques d'occasion

L'Union française de l'électricité milite pour les aides aux électriques d'occasion

Le soubresaut de juin 2026 n'a pas sauvé le bilan du VO allemand

Le soubresaut de juin 2026 n'a pas sauvé le bilan du VO allemand

Le risque financier domine les inquiétudes des investisseurs automobiles

Le risque financier domine les inquiétudes des investisseurs automobiles

Laisser un commentaire

cross-circle