BYD se dote d'un label pour ses véhicules d'occasion

Comme les constructeurs historiques du marché européen, BYD aura désormais son label dédié aux voitures d'occasion. Le constructeur chinois a annoncé, le 11 mai 2026, le lancement de BYD Certified pour encadrer la recommercialisation des voitures électriques dans le réseau de concessions.

"Le développement de notre stratégie véhicules d'occasion est une étape essentielle pour structurer durablement notre offre en France et accompagner la rentabilité de notre réseau, s'est exprimée par voie de communiqué Dorothée Bonassies, directrice générale de BYD France. Le marché du véhicule d'occasion joue un rôle de plus en plus important dans la transition vers les véhicules à énergies nouvelles, en permettant à davantage de clients d'accéder à la mobilité électrifiée".

Le label BYD Certified aspire donc à "offrir la même sérénité qu'à l'achat d'un véhicule neuf", toujours selon la directrice générale. Pour ce faire, la marque a repris les codes du genre : une garantie complète, des services connectés et un contrôle rigoureux de chaque véhicule.

Des voitures de moins de six ans, des garanties préservées

Les véhicules d'occasion couverts par le dispositif seront obligatoirement âgés de moins de six ans, afficheront moins de 150 000 kilomètres au compteur et présenteront un historique d'entretien complet, sans incidents significatifs ni litiges en cours. De surcroît, au terme des 100 points de contrôle, BYD s'engage à ne revendre que des voitures dont le certificat de santé de la batterie (SOH) obtient un score minimal de 90 %.

Sous le label BYD Certified, les voitures acquises par les clients conservent l'intégralité des garanties constructeur, à savoir 6 ans ou 150 000 km sur le véhicule, 8 ans ou 250 000 kilomètres sur la batterie, et 8 ans ou 150 000 km sur la chaîne de traction. Si le véhicule dépasse les cinq ans d'ancienneté, une garantie supplémentaire d'au moins un an ou 20 000 kilomètres (au premier des termes échus) vient s'ajouter. Ces garanties sont complétées par une assistance routière paneuropéenne (en 24/7) d'une durée de deux ans suivant la date d'achat.

Concernant l'achat, BYD précise que le mois de mai marquera le lancement d'une offre locative à destination des particuliers avec engagement de reprise. "Cette approche globale renforcera la confiance des consommateurs et contribuera à accélérer l'adoption de nos technologies électrifiées en France", souligne Dorothée Bonassies.

Depuis son lancement en 2023 sur le marché français, BYD a immatriculé un total approchant 25 400 voitures électriques neuves, dont 13 500 unités l'an passé. Durant toute cette période, la marque a notamment livré près de 10 100 unités à des particuliers et mis plus de 6 700 VD en parc. La filiale et son réseau ont également écoulé pratiquement 4 000 voitures auprès de sociétés et 3 200 en LLD. Le label Certified servira à organiser la suite du cycle de vie des véhicules.