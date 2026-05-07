WeeSpots AI : Weeflow muscle son arsenal pour la bataille du VO digital

Après trois années de service, WeeSpots change d'aspect. La plateforme d'outils digitaux dédiée à la revente de voitures d'occasion se refait plus qu'une beauté. Elle change de dimension pour devenir WeeSpots AI. "Il devenait nécessaire d'effectuer une refonte, car les technologies ont nettement évolué", a justifié Jimmy Cohen, le cofondateur de Weeflow, en marge du webinaire de présentation qu'il animait le 6 mai 2026.

Le travail a été fait pour inscrire la plateforme dans l'ère de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Claude, l'IA d'Anthropic, a assisté les ingénieurs informatiques de Weeflow pour accélérer le temps de mise en œuvre. Et le résultat laisse transparaître la stratégie de l'éditeur : "Le digital et la vente ne pourront plus être dissociés. Nous devions créer un écosystème automobile pour les distributeurs", partage Jimmy Cohen. Un ensemble auquel s'intégrera SpiderVO, le DMS conçu pour les revendeurs de voitures d'occasion.

En somme, Weeflow se donne les moyens de défendre sa place non seulement face à des concurrents (plus ou moins) historiques qui ont étoffé leur bagage de solutions, à l'instar de Bee2Link et de La Fabrik à ID ou encore La Centrale et ses promesses d'agents intelligents, mais aussi de renforcer les barrières à l'entrée. Les outils IA permettent à de nouveaux prétendants de s'inviter chez les distributeurs, les actuels éditeurs doivent monter d'un cran dans leurs compétences. Voilà pour la forme.

Des modules pour soigner son image en ligne

En ce qui concerne le fond, WeeSpots AI fait le plein de modules distincts employant des technologies de pointe. Ils vont accompagner les revendeurs de voitures d'occasion dans leur quotidien. Ils serviront aussi bien au bon traitement des leads et des attentes des clients qu'à optimiser la conception des annonces, sinon à soigner sa communication d'entreprise et à s'approprier les nouveaux codes de référencement sur internet.

Ces modules sont au nombre de neuf, au premier rang desquels Jimmy Cohen a listé le Lead Engine. Avec cet outil conversationnel, WeeSpots AI sait répondre aux questions des internautes curieux pour les transformer en leads. "Nous dépassons la simple fonction de chatbot, car cet agent IA est entièrement personnalisable, améliorable et désactivable à chaque instant pour reprendre en main la conversation", présente l'architecte des solutions de Weeflow, qui cite Milton Avenue comme l'un des premiers cas de déploiement.

L'emphase a été mise sur la visibilité en ligne, le nerf de la nouvelle guerre dans le VO. Des modules de gestion de blog et de création automatisée d'articles iront de pair avec un module de supervision de l'AEO (pour Answer Engine Optimization), soit le référencement sur les moteurs de réponse comme ChatGPT et autres Gemini. Les distributeurs auront également une fonction de génération de newsletter avec possibilité de définir les sujets et les audiences.

"Notre but est de leur donner les outils pour produire des informations pertinentes aux yeux des moteurs d'intelligence artificielle. Ainsi, les enseignes vont acquérir une crédibilité qui leur assurera d'être trouvées par les internautes quand ceux-ci chercheront leur voiture d'occasion sur ces interfaces qui remplacent jour après jour Google", décrypte Jimmy Cohen.

Maximiser les contacts sur tous les canaux

Pour ce qui a trait au commerce pur, WeeSpots AI sort l'artillerie lourde. En plus du bien connu Carshoot 360 pour capturer la voiture à 360°, il y aura des modules de génération de contenus photo et vidéo utilisables sur les réseaux sociaux selon les codes de chacun d'eux (format, durée, rendu visuel…). L'idée est de maximiser les contacts en dehors des places de marché.

L'éditeur ajoute à cela un module baptisé Lead Magnet, "la brique la plus technique du lot", comme la définit Jimmy Cohen. Il consiste à placer des "aimants" sur le web qui vont aider à mesurer la chaleur d'un contact et à l'inscrire dans un processus destiné à l'amener progressivement vers un acte d'achat.

Vers une redéfinition de la nomenclature ?

Un dispositif qui nécessitera au total 1h30 de formation au cours de laquelle les équipes de Weeflow installent et configurent WeeSpots AI. Un moyen de favoriser le déploiement et la prise en main, d'autant que la plupart des fonctionnalités sont automatisables.

En ce qui concerne le modèle économique, certains de ces modules font l'objet d'une formule d'abonnement et d'autres de packs de crédits qui servent à consommer des services d'intelligence artificielle. La souscription peut se faire directement en ligne. Un détail pratique qui prendra une importance plus grande en 2027 quand la plateforme, disponible en cinq langues à son démarrage, fera l'objet d'une communication à l'international.

À plus long terme, ce rapprochement technique entre WeeSpots AI et SpiderVO va poser des questions à la direction de l'éditeur. L'imbrication de la plateforme de solutions digitales et le DMS pourrait conduire à une évolution de la nomenclature par souci de lisibilité. Les deux univers fusionneraient alors. Ce qui préparerait la société parisienne à ce "bouleversement du paysage des éditeurs" que Jimmy Cohen prophétise. "Nous nous sommes préparés, ceux qui ne le font pas ne rattraperont jamais le retard", avertit le féru d'innovation.