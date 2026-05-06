Essai Golf GTi Edition 50 : la crise de la cinquantaine

Dans un univers qui a basculé dans l'électrique, avec parfois de belles surprises, un petit retour dans "l'ancien monde" fait grand bien. Il nous rappelle des sensations souvent oubliées ou, en tous cas, qui ne font plus partie du cahier des charges actuel.

Notre vaisseau pour voyager dans le temps : une Volkswagen Golf GTi Edition 50. De quoi fêter dignement l'anniversaire du célèbre blason et assouvir sa crise de la cinquantaine.

Évacuons tout de suite le "problème" du prix. Cette Golf GTi pas comme les autres est facturée 57 100 euros, auxquels il faut ajouter, pour avoir le meilleur, le pack Performance GTI à 4 050 euros, mais surtout un malus 2026 minimal de 28 413 euros (173 à 180 g/km de CO2).

À 89 563 euros, la bombinette est tout de suite moins séduisante. Pourtant, sur les 50 exemplaires disponibles en France, une trentaine a déjà trouvé preneur depuis l'ouverture des commandes à l'occasion de Rétromobile.

Un châssis aux petits oignons

Que cache donc cette GTi Edition 50 ? La cavalerie de son 4 cylindres turbo est passée à 325 ch, contre 265 pour la GTi "normale" et 300 pour la Clubsport. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 5,3 s et atteindre 270 km/h en pointe.

Mais comme souvent, c'est lorsque la route devient sinueuse que les choses sérieuses commencent. Et cette Golf GTi 50 a un châssis aux petits oignons, surtout avec le pack Performance GTi. En plus de réduire le poids de 25 kg (1 455 kg), avec notamment un échappement Akrapovic en titane (-11 kg) ou des jantes spécifiques (-12 kg) et des pneus semi-slick, la hauteur de caisse est encore abaissée de 5 mm par rapport à une Clubsport.

Les trains roulants de cette édition sont aussi repassés sur le métier : l'avant gagne notamment des silent blocs plus rigides et un carrossage négatif passé à 2 degrés. L'arrière n'est pas oublié avec, là aussi, des silent blocs d'amortisseurs plus rigides et un porte-moyeu avec une fixation modifiée.

L'électronique est au diapason avec notamment un nouveau mode de conduite baptisé "Spécial". Il s'agit en fait d'un mode taillé pour le Nürburgring et plus largement pour le circuit. Ainsi configurée, la boîte DSG 7 va plus haut dans les tours avant de passer un rapport et conserve le rapport engagé. La suspension pilotée DCC s'adapte également.

Même si elle n'a pas le record de la catégorie, cette GTi Edition 50 a bouclé un tour de l'enfer vert en 7'46"125, le meilleur temps d'une Volkswagen de série.

Une efficacité redoutable

Durant notre galop d'essai, pas de Nürburgring en vue, mais les hauteurs de Setúbal, au Portugal. La direction est très précise, la boîte DSG dans le tempo et le moteur ne s'arrête jamais de pousser en distillant un joli son, sans être envahissant, grâce à l'échappement Akrapovic.

Le mode Sport, sur un bon revêtement, rapproche notre Golf d'un kart. En revanche, elle devient un "bout de bois" qui vous oblige à prendre un rendez-vous chez un ostéopathe dès que la route devient bosselée et irrégulière. Le mode Spécial Nürburgring paraît même plus souple.

Cela étant, cette efficacité redoutable (lorsqu'on la souhaite) arrive à être conciliable avec le quotidien. Même en Edition 50, cela reste une Golf, toujours logeable et accueillante et ne manquant d'aucun indispensable du moment (écran, Adas, etc.).

En rendant les clés, une question restait en suspens. Finalement, cette GTi a-t-elle encore sa place aujourd'hui ? Sans hésiter, la réponse est oui ! À l'heure des "déplaçoirs", il est bon de se rappeler ce qu'est une automobile bien faite et surtout bien mise au point. Un savoir-faire qui ne s'achète pas.