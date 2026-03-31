Comment venir aux Etats-Majors du VO 2026 ?

Publié le 31 mars 2026 ■ 2 min de lecture ■ Article sponsorisé

L'évenement phare du marché des voitures d'occasion se tiendra le 27 mai prochain à l'hippodrome de ParisLonngchamp. Voici toutes les informations pratiques pour s'inscrire et participer à la 15e édition des Etats-Major du VO.

Plus de 1 300 personnes sont venues visiter les stands lors de l'édition 2025

Participez à l’événement 100 % business du VO (avec un lien dans le texte sur “EMVO” et “États-Majors du VO” : https://emvo.synerjmedia.com/ Les États-Majors du Véhicule d'Occasion (EMVO) réuniront les professionnels du secteur à l’Hippodrome de ParisLongchamp pour décrypter les mutations et anticiper les tendances à venir. Cet événement annuel rassemble les principaux acteurs du marché afin d’échanger autour des tendances, des innovations et des stratégies du véhicule d’occasion. Les EMVO 2026 aborderont ces enjeux à travers : • Des espaces d’exposition : plus de 70 exposants présenteront leurs solutions et services innovants, offrant une vision complète des évolutions du marché. • Des conférences plénières et une remise de prix : des experts analyseront les enjeux actuels et futurs, suivis d’une cérémonie récompensant les entreprises les plus performantes (stratégie BtoB, remarketing VO, animation VO, e-réputation, etc.). • Des workshops thématiques : des ateliers dédiés traiteront des sujets clés comme l’optimisation des valeurs résiduelles, le sourcing VO, les nouvelles approches du remarketing ou encore l’amélioration de l’e-réputation. Les EMVO 2026 s’annoncent comme un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels souhaitant s’informer, échanger et anticiper les évolutions du marché du véhicule d’occasion.

Une journée riche en contenus et en opportunités de networking. Infos pratiques :

Entrée Gratuite

Parking gratuit sur la pelouse de l’Hippodrome de ParisLongchamp

Restauration sur place toute la journée

Mercredi 27 mai, de 9h00 à 19h00

Plus d’informations : https://emvo.synerjmedia.com/content/practical-information 👉 Inscrivez-vous dès maintenant : https://emvo.synerjmedia.com/registration/register

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