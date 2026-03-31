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Comment venir aux Etats-Majors du VO 2026 ?

Publié le 31 mars 2026

2 min de lecture

Article sponsorisé

L'évenement phare du marché des voitures d'occasion se tiendra le 27 mai prochain à l'hippodrome de ParisLonngchamp. Voici toutes les informations pratiques pour s'inscrire et participer à la 15e édition des Etats-Major du VO.
Plus de 1 300 personnes sont venues visiter les stands lors de l'édition 2025
Plus de 1 300 personnes sont venues visiter les stands lors de l'édition 2025

 

Participez à l’événement 100 % business du VO (avec un lien dans le texte sur “EMVO” et “États-Majors du VO” : https://emvo.synerjmedia.com/

 

Les États-Majors du Véhicule d'Occasion (EMVO) réuniront les professionnels du secteur à l’Hippodrome de ParisLongchamp pour décrypter les mutations et anticiper les tendances à venir.

 

Cet événement annuel rassemble les principaux acteurs du marché afin d’échanger autour des tendances, des innovations et des stratégies du véhicule d’occasion.

 

Les EMVO 2026 aborderont ces enjeux à travers :

 

• Des espaces d’exposition : plus de 70 exposants présenteront leurs solutions et services innovants, offrant une vision complète des évolutions du marché.

 

• Des conférences plénières et une remise de prix : des experts analyseront les enjeux actuels et futurs, suivis d’une cérémonie récompensant les entreprises les plus performantes (stratégie BtoB, remarketing VO, animation VO, e-réputation, etc.).

 

• Des workshops thématiques : des ateliers dédiés traiteront des sujets clés comme l’optimisation des valeurs résiduelles, le sourcing VO, les nouvelles approches du remarketing ou encore l’amélioration de l’e-réputation.

 

Les EMVO 2026 s’annoncent comme un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels souhaitant s’informer, échanger et anticiper les évolutions du marché du véhicule d’occasion.
Une journée riche en contenus et en opportunités de networking.

👉 Inscrivez-vous dès maintenant : https://emvo.synerjmedia.com/registration/register

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