Comment venir aux Etats-Majors du VO 2026 ?
Publié le 31 mars 2026
Article sponsorisé
Participez à l’événement 100 % business du VO (avec un lien dans le texte sur “EMVO” et “États-Majors du VO” : https://emvo.synerjmedia.com/
Les États-Majors du Véhicule d'Occasion (EMVO) réuniront les professionnels du secteur à l’Hippodrome de ParisLongchamp pour décrypter les mutations et anticiper les tendances à venir.
Cet événement annuel rassemble les principaux acteurs du marché afin d’échanger autour des tendances, des innovations et des stratégies du véhicule d’occasion.
Les EMVO 2026 aborderont ces enjeux à travers :
• Des espaces d’exposition : plus de 70 exposants présenteront leurs solutions et services innovants, offrant une vision complète des évolutions du marché.
• Des conférences plénières et une remise de prix : des experts analyseront les enjeux actuels et futurs, suivis d’une cérémonie récompensant les entreprises les plus performantes (stratégie BtoB, remarketing VO, animation VO, e-réputation, etc.).
• Des workshops thématiques : des ateliers dédiés traiteront des sujets clés comme l’optimisation des valeurs résiduelles, le sourcing VO, les nouvelles approches du remarketing ou encore l’amélioration de l’e-réputation.
Les EMVO 2026 s’annoncent comme un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels souhaitant s’informer, échanger et anticiper les évolutions du marché du véhicule d’occasion.
Une journée riche en contenus et en opportunités de networking.
- Infos pratiques :
- Entrée Gratuite
- Parking gratuit sur la pelouse de l’Hippodrome de ParisLongchamp
- Restauration sur place toute la journée
- Mercredi 27 mai, de 9h00 à 19h00
- Plus d’informations : https://emvo.synerjmedia.com/content/practical-information
👉 Inscrivez-vous dès maintenant : https://emvo.synerjmedia.com/registration/register
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