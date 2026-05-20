Vincent Salimon et Benoît Tanguy, nouveaux présidents de la Csiam

La Csiam (Chambre syndicale des importateurs d’automobiles et de motocycles) ouvre une nouvelle page de sa gouvernance avec plusieurs changements majeurs au sein de son équipe dirigeante.

Président de la Csiam depuis 2022, Yves Pasquier-Desvignes, ancien président de Volvo Car France, a quitté ses fonctions à la fin du mois de mars. Il passe le relais à Benoît Tanguy, président de Scania France et déjà responsable de la branche véhicules industriels de l’organisation. Celui-ci prend désormais la présidence de la chambre syndicale.

La nouvelle équipe dirigeante s’articule également autour de plusieurs nominations sectorielles. Vincent Salimon, CEO de BMW France, prend la présidence de la branche véhicules particuliers. Frédéric Puybareaud, directeur de la division moto d’Honda France, devient président de la branche deux et trois roues motorisés. Enfin, David Bucher, directeur financier et exécutif de JLR France, est nommé trésorier de la Csiam.

Autre évolution notable : le départ d’Athina Argyriou, jusqu’ici déléguée générale de la Csiam. Elle est remplacée par Marie Defrance, ancienne déléguée générale adjointe de l’organisation, qui avait récemment quitté ses fonctions pour rejoindre les équipes de Jean-Philippe Hermine en tant que directrice de programme à l'Institut mobilités en transition. Marie Defrance a également occupé le poste de directrice des affaires publiques de Volta Trucks en France en 2023.

Dans un communiqué, le syndicat explique que "cette nouvelle gouvernance s’inscrit dans une volonté de renforcer la cohérence des actions de la Csiam, en étroite collaboration avec ses adhérents, son bureau, ainsi que les autres organisations syndicales professionnelles liées à la mobilité en France et l’ensemble de ses partenaires institutionnels".