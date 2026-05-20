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Vincent Salimon et Benoît Tanguy, nouveaux présidents de la Csiam

Publié le 20 mai 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
La Chambre syndicale des importateurs d'automobiles et de motocycles (Csiam) fait évoluer sa gouvernance après la démission d'Yves Pasquier-Desvignes de la présidence de Volvo Car France. Benoît Tanguy prend la tête de l'organisation, Vincent Salimon celle de la branche VP et Marie Defrance remplace Athina Argyriou au poste de déléguée générale.
Vincent Salimon et Benoît Tanguy-Csiam
Vincent Salimon devient président de la branche VP et Benoît Tanguy, président de l'organisation syndicale. ©Le Journal de l'Automobile

La Csiam (Chambre syndicale des importateurs d’automobiles et de motocycles) ouvre une nouvelle page de sa gouvernance avec plusieurs changements majeurs au sein de son équipe dirigeante.

 

Président de la Csiam depuis 2022, Yves Pasquier-Desvignes, ancien président de Volvo Car France, a quitté ses fonctions à la fin du mois de mars. Il passe le relais à Benoît Tanguy, président de Scania France et déjà responsable de la branche véhicules industriels de l’organisation. Celui-ci prend désormais la présidence de la chambre syndicale.

 

La nouvelle équipe dirigeante s’articule également autour de plusieurs nominations sectorielles. Vincent Salimon, CEO de BMW France, prend la présidence de la branche véhicules particuliers. Frédéric Puybareaud, directeur de la division moto d’Honda France, devient président de la branche deux et trois roues motorisés. Enfin, David Bucher, directeur financier et exécutif de JLR France, est nommé trésorier de la Csiam.

 

Autre évolution notable : le départ d’Athina Argyriou, jusqu’ici déléguée générale de la Csiam. Elle est remplacée par Marie Defrance, ancienne déléguée générale adjointe de l’organisation, qui avait récemment quitté ses fonctions pour rejoindre les équipes de Jean-Philippe Hermine en tant que directrice de programme à l'Institut mobilités en transition. Marie Defrance a également occupé le poste de directrice des affaires publiques de Volta Trucks en France en 2023.

 

Dans un communiqué, le syndicat explique que "cette nouvelle gouvernance s’inscrit dans une volonté de renforcer la cohérence des actions de la Csiam, en étroite collaboration avec ses adhérents, son bureau, ainsi que les autres organisations syndicales professionnelles liées à la mobilité en France et l’ensemble de ses partenaires institutionnels".

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