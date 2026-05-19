Marc Jenniches à la tête du BtoB et du VO de Chery France

La filiale française du groupe Chery se renforce avec l’arrivée de Marc Jenniches en tant que directeur des ventes corporate. À ce titre, il est chargé de développer les activités de commerce aux sociétés et de remarketing.

Marc Jenniches rejoint Chery France. ©Chery

Marc Jenniches rebondit chez Chery France. Quelques mois après son départ de Ford, un constructeur pour lequel il a travaillé pendant 31 ans, il rejoint la filiale française du groupe chinois récemment arrivé dans l’Hexagone avec ses marques Omoda et Jaecoo.

En tant que spécialiste du BtoB, c’est tout naturellement qu’il endosse le costume de directeur des ventes corporate. Il aura la responsabilité de mettre en place la structure et de développer les activités de ventes aux sociétés et remarketing du groupe, "en lien avec nos partenaires, concessionnaires et clients", explique-t-il.

"Je suis très honoré de la confiance de Lionel French Keogh et Hanbang Yu qui m’accueillent dans leur équipe", ajoute l’ancien directeur de Ford Entreprise. Ils sont respectivement directeur opérationnel et directeur général de Chery France.

Marc Jenniches part donc d’une feuille blanche ou presque. Le groupe Chery est en pleine construction en France. Au niveau du BtoB, la captive Omoda et Jaecoo Lease a été récemment lancée en partenariat avec Ayvens.

La constitution d’un réseau de distribution est également en cours. À ce jour, le réseau France compte déjà plus de 100 concessions actives, avec comme objectif une couverture de plus de 130 points de vente d’ici à fin 2026 et 200 en 2027.

D’autres marques viendront ensuite s’ajouter, à commencer par Chery d’ici la fin de l’année, pour laquelle un réseau de 200 distributeurs sera là aussi constitué.