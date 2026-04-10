Top départ pour Omoda & Jaecoo Lease France

Publié le 10 avril 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Les débuts commerciaux d’Omoda & Jaecoo en France en avril 2026 coïncident avec le lancement de la captive de location longue durée. Une cellule opérée en marque blanche par Ayvens.

Lionel French Keogh, directeur commercial du groupe Chery en France, et Guillaume Maureau, directeur général adjoint commerce d’Ayvens France. ©Ayvens

Conformément à l’accord européen noué en novembre 2025, Omoda & Jaecoo France fait d’Ayvens son partenaire privilégié dans le domaine de la location longue durée. La filiale de la Société générale opère en marque blanche pour le compte des marques du groupe Chery, au sein de la cellule Omoda & Jaecoo Lease. Cette structure est opérationnelle depuis les grands débuts commerciaux des deux marques dans l’Hexagone en ce début du mois d’avril 2026. Le réseau Omoda & Jaecoo peut ainsi proposer des solutions de location longue durée dès à présent, tant pour les clients particuliers que professionnels, avec les services traditionnels comme la maintenance, la gestion des pneus ou l’assistance. Omoda et Jaecoo débarquent en France avec des financements agressifs sans apport "Ce partenariat stratégique marque une étape clé de notre déploiement sur le marché français et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'engagement et l'expertise d'Ayvens pour nous accompagner", souligne Lionel French Keogh, directeur commercial du groupe Chery en France. Guillaume Maureau, directeur général adjoint commerce d’Ayvens France, estime pour sa part que "ce partenariat illustre pleinement l’ambition d’Ayvens de s’associer à des constructeurs innovants pour développer leur offre de solutions de mobilité." Rappelons qu’en plus de cet accord avec Ayvens, Omoda & Jaecoo s’est également allié à CGI Finance, une autre filiale de la Société générale, pour apporter d’autres solutions de financement, toujours au niveau européen.

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