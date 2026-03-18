Omoda et Jaecoo débarquent en France avec des financements agressifs sans apport

Les marques Omoda et Jaecoo du groupe Chery ouvrent officiellement les commandes en France de leurs trois modèles électriques. Dans l’objectif de pousser le lancement dans l’Hexagone des Jaecoo 5, Jaecoo 7 et Omoda 9, le constructeur chinois propose des offres de financement sans apport par le biais de sa marque blanche Omoda et Jaecoo Finance, en partenariat avec CGI, filiale de la Société générale. L’offre, agressive, permet d’acquérir un Jaecoo 5 Select hybride pour un loyer de 299 euros, sans apport.

Une entrée en force en France, où le financement prend de plus en plus d’ampleur. Au-delà du Jaecoo 5, les Jaecoo 7 hybride et hybride rechargeable sont proposés à des loyers respectifs de 349 et 419 euros par mois, et l’Omoda 9 en version hybride rechargeable à 599 euros par mois, toujours sans apport.

La version Exclusive pour 30 euros de plus par mois

La marque précise d’ailleurs dans son communiqué que les versions supérieures, Exclusive, des Jaecoo 5 et Jaecoo 7 ne nécessitent qu’un supplément de 30 euros par mois. Cette version donne accès, entre autres, au hayon électrique, à un toit vitré panoramique, à une sellerie en cuir synthétique avec siège électrique, ou encore à une caméra 540°.

Ces offres sont valables pour une durée de 48 mois et 40 000 km, soit 10 000 km par an, "avec la possibilité d’étendre le kilométrage pour s’adapter aux différents usages", précise la marque. Par ailleurs, elles ne sont proposées qu’aux particuliers pour les commandes passées jusqu’au 30 avril 2026, pour une livraison le 30 juin.

Pour rappel, le Jaecoo 5 est disponible à partir de 26 990 euros, les Jaecoo 7 HEV et PHEV à partir de 29 990 et 35 990 euros, et l’Omoda 9 à partir de 49 990 euros. Notons que le réseau Omoda et Jaecoo se compose de 74 points de vente et après-vente.