La Banque Postale se lance dans le leasing automobile avec BNP Paribas Mobility

La Banque Postale franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification en matière de mobilité. Depuis le 15 avril 2026, l’établissement a lancé Mon Leasing Auto, une offre de location automobile destinée à ses clients particuliers, en partenariat avec BNP Paribas Mobility. En s’appuyant sur Arval et Cofica Bail, filiales de BNP Paribas, La Banque Postale accède à un vivier de véhicules issus des flottes, reconditionnés et remis sur le marché via le leasing.

Déjà active dans le financement automobile via sa filiale La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), la banque enrichit ainsi sa gamme pour proposer une alternative complète aux crédits autos classiques. L’offre vise les dix millions de clients particuliers de La Banque Postale, dans un contexte où le leasing s’impose comme mode de financement dominant.

Le leasing pour les occasions d'Arval

Le marché confirme en effet cette bascule. En 2025, la location représente une part croissante des financements automobiles, avec une progression de 5,1 %. La location avec option d’achat (LOA) domine largement les financements de véhicules neufs, dépassant les 90 %, tout en gagnant du terrain sur l’occasion (35 %). La location longue durée (LLD), encore émergente chez les particuliers, atteint pour sa part 13 %. Si l'on prend en compte la LOA uniquement pour les véhicules neufs, la production financière atteint même 92 % du financement global.

Dans ce contexte, le partenariat entre La Banque Postale et BNP Paribas vise à capter cette dynamique. Concrètement, Mon Leasing Auto repose sur une plateforme en ligne donnant accès à plus de 6 500 véhicules multimarques, majoritairement d’occasion. Ces véhicules sont reconditionnés, certifiés et contrôlés avant livraison.

Côté tarif, La Banque Postale met en avant une accessibilité large, avec 50 % des offres affichées à moins de 350 euros par mois.

Un parcours client hybride, entre digital et conseil

Après avoir sélectionné un véhicule selon ses critères (budget, kilométrage, marque), le client est mis en relation avec un expert mobilité. Celui-ci l’aide à affiner son choix et à déterminer la solution de financement la plus adaptée.

Deux options principales sont proposées : la LOA, qui permet de racheter le véhicule en fin de contrat, et la LLD intégrant notamment entretien et assistance.

L’offre s’intègre enfin dans un écosystème plus large, avec des solutions d’assurance accessibles directement via l’application mobile de La Banque Postale.

Disponible en ligne depuis le 15 avril, Mon Leasing Auto sera également promu dans les 6 500 bureaux de poste à partir du 18 mai 2026.