EMVO 2026 : retour en images sur l'événement VO de l'année

Publié le 28 mai 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ < 1 min de lecture

Rendez-vous devenu incontournable dans l'agenda des distributeurs de véhicules d'occasion, les États-Majors du VO se sont tenus le 27 mai 2026. En quête de solutions pour relever les défis du secteur, quelque 1 400 personnes ont fait le déplacement à l'hippodrome de ParisLongchamp sous un ciel radieux.

Imaginés en 2012, les États-Majors du VO concentrent tous les acteurs de la chaîne de valeur du VO une journée par an. ©JA-Clément Choulot

Le 27 mai 2026, Le Journal de l'Automobile organisait la 15e édition des États-Majors du véhicule d'occasion (EMVO). Ce rendez-vous annuel exclusif, entièrement tourné vers les distributeurs de véhicules d'occasion, a fait une nouvelle fois la démonstration de son importance dans le calendrier de ces derniers. Un moment qui aura réuni quelque 1 400 personnes représentant l'intégralité de l'écosystème dans une ambiance aussi festive que studieuse. Grands Prix EMVO 2026 : Nissan, Sipa et Starterre récompensés Revivez en image les temps forts de cette journée émaillée de conférences thématiques, de tables rondes, d'une remise de prix et d'un salon ayant compté 76 stands.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet