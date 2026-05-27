Grands Prix EMVO 2026 : Nissan, Sipa et Starterre récompensés

Une fois encore, le jury des États-Majors du VO (EMVO) a décerné ses trophées au cours de la 15e édition de l'événement réservé aux acteurs du commerce de voitures d'occasion, le 27 mai 2026. Une remise de prix qui s'est tenue en ouverture de la conférence plénière et qui amorçait en quelque sorte les thématiques des tables rondes : la gestion financière des buy back et la proximité avec les consommateurs. L'an passé, Toyota, les groupes Autosphere et Maurin, mais aussi Myauto et Oveo avaient inscrit leur nom au palmarès.

Grand Prix du Remarketing VO : Sipa Automobiles

Nommé patron du VO de Sipa Automobiles, David Rairolle a industrialisé la chaîne de remarketing du groupe pour réduire les délais de mise en ligne et uniformiser la qualité des annonces. Le projet s'appuie sur deux axes : un parcours d'inspection standardisé (permettant d'identifier jusqu'à 300 euros de frais en moyenne et de sécuriser le prix dès l'entrée en stock) et la production d'annonces via un smartphone avec visuels 3D, vues à 360° et hotspots des dommages. Déployée à travers Carviz (filiale de Bee2Link qui a séduit Hyundai et dont Sipa est distributeur), la solution a permis à Sipa de gagner jusqu'à cinq jours sur la rotation du stock et d'unifier son image digitale à l'échelle de tout son réseau.

Grand Prix de la Stratégie BtoB : Starterre

Pionnière de la vitrine virtuelle il y a plus de dix ans, Starterre s'impose de nouveau aux EMVO avec une idée qui fera prendre un nouveau virage à la profession. Sous la houlette de Christian Fernandez, la centrale d'achat lyonnaise propose désormais une plateforme unique couvrant l'intégralité de la chaîne de valeur du VO : identification des véhicules (DAT), édition de photos, diffusion sur les sites d'annonces et réseaux sociaux, jusqu'à la vente en LLD (avec CA Auto Bank). L'intelligence artificielle y automatise les tâches et les ressaisies, fruit d'un an de travail mobilisant une cellule R&D et une équipe IT de 20 personnes. En mars, la plateforme comptait déjà 450 adhérents et la LLD VO enregistrait ses premiers résultats positifs, avec une commission reversée à l'apporteur d'affaires (1 500 euros pour les adhérents, 1 000 euros pour les autres). Aucun autre fournisseur de VO n'a déployé une offre informatique d'une telle ampleur, Starterre réaffirme son rôle de commerçant BtoB et prend une avance significative sur la concurrence.

Grand Prix Animation VO : Nissan

Six ans après son dernier triomphe aux EMVO, Nissan remonte sur scène avec RePlay, canal de remarketing des véhicules sous contrôle de la marque – collaborateurs, retours de leasing ou ventes tactiques. Les voitures transitent par la Refactory de Renault à Flins (78) avant d'être exposées sur Nissan.fr, avec des prix fixes définis avec Bee2Link et réservables pour 99 euros. Les concessionnaires restent dans la boucle : les leads leur sont transmis pour finaliser la vente et assurer réception, préparation et livraison, le tout étant rémunéré de manière conséquente par dossier (hors chiffre d'affaires pour des prestations annexes). GCA assure la logistique via cinq parcs-relais, avec un objectif de livraison en deux jours en Île-de-France et dix jours en dehors de cette région. En 2025, Nissan West Europe a recommercialisé 33 500 VO dans son réseau labellisé. Replay va virtuellement augmenter ce stock chez chaque revendeur en captant des clients nationaux sans concurrencer la clientèle locale : une initiative née en France, déjà scrutée par les autres filiales du groupe.

Grand Prix de l'e-Réputation : Kersaint Automobile

Le trophée de l'e-Réputation prend cette année la direction de la Bretagne. Avec une note moyenne de 9,35/10 établie sur 253 avis clients, Kersaint Autostore s'adjuge la récompense. Ce site du groupe Sofipel, implanté à quelques kilomètres de Brest, est spécialisé dans les véhicules premium d'occasion affichant entre 50 000 et 120 000 km au compteur. Animée par Pierre-Guillaume Regnault et portée notamment par Jean-Christophe Hall, l'un des vendeurs les plus actifs du groupe, l'équipe commercialise environ 1 000 voitures par an. La recette repose sur des standards élevés, tant dans la préparation des véhicules que dans l'expérience proposée aux acheteurs, un niveau de qualité régulièrement vérifié par les clients mystères mandatés par la maison mère. Le suivi de la satisfaction client s'appuie sur Fidcar, la solution proposée par MotorK.

Prix Spécial du Jury : VO-Elec

En marge des trois prix soumis au vote, le jury a souhaité distinguer VO-Elec, nouvel entrant qui a fait le choix de construire un modèle de remarketing exclusivement tourné vers le véhicule électrique d'occasion. Arnaud Maurey, associé au concessionnaire perpignanais Jean-Philippe Bertino, a opté pour une structure agile, concentrant ses efforts sur le digital et la qualité de l'information : autonomie réelle, état de santé de la batterie (SOH) certifié, historique transparent. Un positionnement pensé pour lever les freins des acheteurs encore hésitants face au VE. Résultat : plus de 150 ventes dès la première année, dont 80 % réalisées hors du département, et une note Google de cinq étoiles. Encouragé par ces indicateurs, Arnaud Maurey envisage à présent d'essaimer via un modèle en réseau ou en franchise, accompagné d'un pack clés en main.