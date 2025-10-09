Equip Auto : Starterre vient réaffirmer son engagement sur le véhicule d'occasion

La décision a été prise assez subitement. Starterre comptera parmi les enseignes de référence à venir représenter le métier de la revente de voitures d'occasion, dans l'espace Univers VO, au salon Equip Auto, du 14 au 18 octobre 2025. La direction y tenait pour faire passer des messages. "Nous venons à Equip Auto pour recadrer le sujet", a réagi Christian Fernandez, directeur général de Starterre, lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile.

"Recadrer le sujet" signifie montrer aux professionnels de tous bords, à commencer par les petits marchands et les garagistes, que Starterre se concentre en priorité sur les voitures d'occasion. "Nous avons beaucoup insisté sur des sujets digitaux récemment et certains de nos interlocuteurs ont fini par s'interroger sur nos intentions. Elles sont claires et concernent le commerce automobile", détaille Christian Fernandez.

L'espace Univers VO du salon Equip Auto donne ainsi à l'enseigne lyonnaise l'opportunité de faire quelques annonces confirmant la trajectoire. C'est d'autant plus important que Stellantis débarque en force cette année. En premier lieu, il y aura la relance du Club Starterre. Le modèle économique sera celui d'un abonnement qui, contre 99 euros par mois, permettra aux clients distributeurs de bénéficier d'un site internet édité par Starterre ou de récupérer automatiquement les flux de VO. Le tout dans l'optique de répondre aux demandes des consommateurs.

Un Club Starterre au travers duquel un nouveau programme de formation sera dispensé à compter de 2026. Il s'agira de réunir des groupes d'une douzaine de personnes pour leur enseigner la maîtrise des outils inclus dans l'environnement du fournisseur de voitures d'occasion.

Les contributions de DAT, CarCutter et La Centrale

Cela devrait être bien utile puisque l'environnement fonctionnel s'enrichit à vitesse grand V. Là encore, la tenue du stand à Equip Auto servira de vitrine aux collaborations contractualisées dernièrement par Starterre. Pour mieux accompagner les utilisateurs, les équipes de Christian Fernandez ont créé des passerelles informatiques avec plusieurs acteurs, dont DAT pour les données techniques des véhicules, CarCutter pour le détourage des visuels et La Centrale pour la cotation et la diffusion.

En ce qui concerne la vidéo, Starterre a développé un module en interne qui repose sur l'intelligence artificielle générative. Il en résulte une solution similaire à celle de The Next Stories, la start-up soutenue par Activ Automobile. Une prometteuse histoire de concurrence, puisque cette dernière enseigne s'est pleinement ouverte au marché du VO BtoB, justement l'été dernier, à la manière de Starterre.

Christian Fernandez confie, par ailleurs, avoir missionné ses troupes pour sortir une fonction de génération automatique de texte. Elle servira à rédiger les annonces en prenant en compte toutes les informations cruciales avant de les structurer pour les diffuser. Il y voit un gain de temps et de qualité pour les revendeurs de voitures d'occasion qui opèrent avec lui.

Une offre de LLD pour le compte de tiers distributeurs

Face aux mutations du marché automobile français, Starterre n'a pas voulu rester de marbre. Aussi, l'enseigne lance un service de location longue durée pour compte. Il s'agit de permettre à tout revendeur de proposer un contrat de LLD aux acheteurs en point de vente. Starterre trouve le financement et assume le buy back.

Cette aventure commence avec Drivalia, en attendant d'enrichir le portefeuille de financeurs référencés. Ce qui a déjà permis de créer une offre avec une Citroën C5 Aircross à 399 euros par mois sans apport. "Les distributeurs prennent 1 000 euros de commission au passage tandis que nous couvrons la valeur résiduelle en masqué. Nous pourrons ainsi mener des opérations sans crisper les concessionnaires", décrit Christian Fernandez. Sur ce front, il ne se lance pas d'objectif quantitatif précis.

En termes de chiffres, le directeur général se montre pleinement satisfait de la situation. À la veille de l'ouverture du salon, il avance que l'année devrait se terminer avec 24 000 ventes de voitures d'occasion au tableau. Et de clamer : "Nous sommes revenus plus forts qu'avant la période de Covid. Nous sommes mieux structurés et plus équilibrés". Preuve en est, son centre de R&D ouvert au printemps 2025 pour conduire les grandes transformations digitales.

Christian Fernandez apprécie le fait d'évoluer dans un environnement sectoriel "plus stable". Après avoir été recapitalisée en 2023, l'entreprise a rebondi en 2024, puis apporte la confirmation de sa santé retrouvée en 2025.

Au fil de cette période, le mix a changé. Désormais, Starterre écoule 40 % de voitures d'occasion (pour 60 % de 0 km) et cette part est appelée à grossir, bien aidée par l'apport de la Clinique, le centre de reconditionnement en propre.