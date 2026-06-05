Essai Lynk & Co 08 : 200 km en électrique, promesse tenue ?

En 2025, la marque chinoise Lynk & Co est venue enrichir sa gamme d’un troisième modèle : le 08. Ce SUV hybride rechargeable premium avance une autonomie électrique pouvant atteindre jusqu’à 200 km, la meilleure du marché. Tiendra-t-il sa promesse ? Et à quel prix ?

Lancé en France en 2025, le Lynk & Co 08 peut se vanter d'être le modèle hybride rechargeable avec la plus grande autonomie électrique du marché. ©Lynk & Co

200 km en mode électrique. Voici la promesse du Lynk & Co 08. Une valeur jugée inédite pour un modèle hybride rechargeable, puisqu’il n’existe aucun équivalent sur le sol européen. La concurrence atteint au mieux les 140 km, comme c’est le cas notamment avec l’Audi A3 TFSI e ou la Volkswagen Golf eHybrid.

Commercialisé en Europe depuis juin 2025, le 08 est donc venu s’ajouter à la petite gamme de Lynk & Co. La marque chinoise, propriété du groupe Geely, ne disposait alors que d’un C-SUV hybride rechargeable, le 01, ainsi que d’un crossover 100 % électrique du segment C, le 02.

Le Lynk & Co 08 se positionne quant à lui sur le marché des D-SUV premium. Il vient donc concurrencer les modèles hybrides rechargeables allemands, que sont le BMW X3 (90 km d’autonomie électrique), l’Audi Q5 (113 km) ou encore le Mercedes-Benz GLC (125 km).

Habitabilité au rendez-vous

Avec ses 4,82 m de longueur, 1,91 m de largeur et 1,68 m de hauteur, le Lynk & Co 08 affiche des dimensions particulièrement généreuses, supérieures à celles de ses concurrents d’outre-Rhin. Un gabarit qui profite directement à l’habitabilité mais qui se révèle plus contraignant, notamment lors des manœuvres en milieu urbain.

Designé à Göteborg, en Suède, le Lynk & Co 08 arbore un look plutôt avant-gardiste. Il reprend sans grande surprise certains codes stylistiques de la marque, à commencer par sa signature lumineuse à double étage à l’avant ou encore son bandeau éclairé à l’arrière, qui rappelle d’ailleurs celui de la 02.

Le SUV se distingue également par son "Tech Totem", un motif latéral qui structure le profil du véhicule au niveau des rétroviseurs. Il s’accompagne de jantes de 21 pouces disponibles sur la finition haut de gamme (19 pouces de série), qui contribuent à renforcer son caractère premium.

À l’intérieur, le Lynk & Co 08 affiche une présentation assez soignée, avec des matériaux plutôt de bonne facture. Sur la planche de bord, on retrouve un écran central tactile de 15,4 pouces, associé à un combiné de 10,2 pouces pour l’instrumentation numérique, qui est situé juste derrière le volant. En revanche, l’absence quasi totale de boutons physiques sur la planche de bord et la console centrale oblige le conducteur à passer par l’écran tactile pour la plupart des réglages.

Si l’ergonomie n’est pas son point fort, l’habitabilité se montre quant à elle plus convaincante avec un bel espace offert aux passagers, y compris à l’arrière. Le toit panoramique, livré de série, vient d’ailleurs renforcer la sensation d’espace à bord. Enfin, le Lynk & Co 08 propose un coffre de 540 l. Un volume correct mais loin d’être exceptionnel au regard de son gabarit, pénalisé par la présence de la batterie logée sous le plancher du coffre.

Vraiment 200 km en électrique ?

Reposant sur la plateforme CMA (Compact Modular Architecture) du groupe Geely, à l’instar des Volvo EX40 et XC40, le Lynk & Co 08 est proposé avec une seule et unique motorisation hybride rechargeable. Celle-ci embarque un moteur quatre cylindres en ligne turbocompressé de 137 ch, associé à une machine électrique de 208 ch. Il développe ainsi une puissance cumulée de 345 ch.

Malgré son poids à vide de 2 112 kg, le Lynk & Co 08 fait preuve d’un dynamisme appréciable. Sans prétendre rivaliser avec les performances d’une sportive, il revendique un 0 à 100 km/h abattu en 6,8 secondes et une vitesse maximale de 185 km/h, des valeurs qui lui permettent d’évoluer avec aisance aussi bien en ville que sur autoroute.

Mais ce qui fait la force du Lynk & Co 08 est avant tout son endurance. Le SUV peut en effet parcourir jusqu’à 200 km WLTP en mode électrique, grâce à son imposante batterie NMC de 39,6 kWh. Pour la recharger de 10 à 80 %, il faudra 33 minutes avec une puissance maximale de 85 kW. En combinant le réservoir d’essence de 60 l, le constructeur chinois avance d’ailleurs une autonomie totale cumulée de 1 100 km.

Sur notre parcours périurbain de 230 km, principalement composé de routes limitées entre 50 et 110 km/h, nous sommes parvenus à réaliser 156 km en mode électrique, avec encore 22 % de batterie à l’arrivée. Dans un usage plus urbain, les 200 km d’autonomie électrique semblent ainsi tout à fait atteignables. Sur les phases de roulage qui ont sollicité le moteur thermique, la consommation en carburant est d’ailleurs restée maîtrisée, avec une moyenne relevée à 4,2 l/100 km.

À partir de 53 995 euros

Finalement, le Lynk & Co 08 s’est montré plutôt confortable et bien amorti, même avec les jantes de 21 pouces. La direction reste précise mais la tenue de route manque parfois de stabilité, notamment lors des phases d’accélération. Notre trajet a néanmoins été perturbé par les alertes sonores trop intrusives et pas toujours évidentes à désactiver.

Le conducteur a le choix entre trois modes de conduite, sélectionnables à partir de l’écran central. Il y a d’abord le mode Pure qui fait exclusivement appel à la motorisation électrique et qui permet de profiter pleinement de son agrément, avec une conduite particulièrement fluide et silencieuse, surtout en milieu urbain ou périurbain.

Le mode Hybrid vient quant à lui gérer de manière intelligente la répartition entre les moteurs thermiques et électriques, un fonctionnement particulièrement adapté aux trajets mixtes. Enfin, le mode Power permet de bénéficier de l’ensemble des performances du SUV, afin d’offrir des accélérations soutenues et des reprises plus dynamiques lorsque la situation l’exige.

Au catalogue, le Lynk & Co 08 fait dans la simplicité avec seulement deux niveaux de finition : Core ou More. Le ticket d’entrée est fixé à 53 995 euros et grimpe à 57 995 euros sur la version haut de gamme, auxquels s’ajoute un malus au poids de 3 660 euros. Des tarifs plutôt attractifs comparés aux références allemandes du segment, mais qui paraissent moins agressifs face à une concurrence chinoise de plus en plus offensive.