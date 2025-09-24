Lynk & Co compte ouvrir 40 points de vente en France d'ici fin 2026

Après quatre ans d’expérimentation de l’abonnement automobile, la marque du groupe Geely confirme son changement de cap dans la distribution. Lynk & Co va désormais s'appuyer sur le réseau Volvo et vise 6 000 immatriculations à la fin de l'année prochaine dans l'Hexagone.

Lynk&Co compte ouvrir 40 points de vente d'ici dix-huit mois et vendre 6 000 véhicules. ©Lynk&Co

Après avoir essayé l'abonnement depuis son lancement européen en 2021, Lynk&Co change son fusil d'épaule et se tourne désormais vers la distribution sous contrat de concession.

"Pour distribuer nos modèles, nous allons nous appuyer sur le réseau Volvo", présente Michael Meyer, responsable du développement réseau de Lynk & Co en France, en Belgique et aux Pays-Bas, sur le stand de la marque qui exposait pour la première fois au salon automobile de Lyon.

Treize concessions sont sur le point d'ouvrir et la marque détenue par le chinois Geely compte atteindre les 20 à 25 points de vente à la fin de l'année pour atteindre 40 en 2026. En parallèle, la marque dispose déjà de 60 ateliers agréés en France.

Aujourd'hui, Lynk & Co est distribué par les groupes Bidaud à Athis-Mons (94), General Automobile aux Sables d'Olonne (85) et à Nantes (44), Thibault Optimum au Mans (72), Cachet-Giraud à Poitiers (86) et à Niort (79), Saint-Christophe à Nancy (54), Elyspe Auto à Colmar (68) et Vulcain, à Lyon (69) et prochainement à Saint-Étienne (42). "D'autres groupes seront annoncés dans les semaines à venir", précise Michael Meyer.

Un vendeur dédié

"Les standards reprennent l'esprit des clubs Lynk & Co que nous avons ouverts un peu partout en Europe (sauf en France, NDLR), adapté pour les concessions", présente Michael Meyer.

Si Lynk & Co ne communique pas sur le coût des standards, il demande au réseau de distribution un minimum de 150 m², afin d'exposer les trois modèles de la gamme, les PHEV 01 et 08 et l'électrique 02, ainsi qu'un vendeur dédié.

Avec cette nouvelle stratégie de distribution, Lynk & Co, dont les ventes peinent à décoller en France (519 en 2024) mais qui ont progressé sur les huit premiers mois de 2025 avec 640 unités (+31,4 %), compte immatriculer 3 000 véhicules d'ici la fin de l'année et passer à 6 000 unités en 2026, soit en moyenne 150 véhicules par point de vente.

Des objectifs très ambitieux, mais la marque a bon espoir avec le 08 qui affiche 200 km d'autonomie en tout électrique, une performance actuellement inégalée sur le marché, pour un tarif à partir de 53 990 euros, un prix bien inférieur à des modèles du segment D. En parallèle, Lynk & Co n'abandonne pas l'abonnement, une offre qui reste encore valable sur le 01.

Soutenir Volvo ?

L'arrivée de Lynk & Co dans le réseau Volvo, et très prochainement de Polestar, autre marque du groupe Geely, risque de déséquilibrer la marque historique, qui n'est actuellement pas en grande forme.

Depuis août 2025, Volvo a en effet reculé de 47,2 %, à 6 528 unités, une contre-performance qui touche tous les modèles de la gamme, y compris l'EX30, le SUV électrique qui recule de 66,7 %.

Si ce repli peut en partie s'expliquer par le changement de lieu de production du véhicule, qui a quitté la Chine pour être assemblé désormais en Belgique, les signaux ne sont pas bons.

D'autant plus que, selon nos informations, Geely privilégierait ses marques chinoises (Lynk & Co, Polestar et Zeekr) au détriment de Volvo. L'arrivée de ces nouvelles marques est peut-être pour le réseau Volvo l'opportunité d'obtenir une bouffée d'air.