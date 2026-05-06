Le groupe GCA finalise l’acquisition de GSVI et fonde GCA Trucks

Le groupe GCA compte désormais officiellement parmi les poids lourds de la distribution de véhicules industriels (VI). En effet, le groupe de distribution dirigé par David Gaist vient d’annoncer officiellement la finalisation de l’acquisition de GSVI, premier distributeur DAF dans l’Hexagone.

Cette intégration d’une activité poids lourd a ainsi donné naissance à un nouveau pôle dédié aux VI, baptisé GCA Trucks. "Nous voulons être un acteur important sur un marché qui représente entre 45 000 unités et 50 000 unités en France", déclarait David Gaist, président du groupe GCA, lors de la convention annuelle du groupe en janvier 2026.

Pour rappel, GSVI a été fondé en 1989 à Lespinasse (31) et s’étend sur quatre régions. L’acquisition comprend donc l’ensemble des sociétés du réseau GSVI, soit 16 concessions devenant GCA Trucks. Des affaires situées à Bayonne (64), Toulouse (31), Castres (81), Béziers (34), Saint-Étienne (42), Lyon (69) ou encore Annecy (74) et Valence (26).

Notons qu’un site, Camion Services 31, dédié à la vente de véhicules d’occasion, figure aussi dans l’acquisition. Précisons que l’opération a été notifiée à l’Autorité de la concurrence fin mars 2026 et validée. Elle est effective depuis le 30 avril dernier.

Philippe Canetti nommé directeur général de GCA Trucks

Pour diriger cette nouvelle entité, le groupe GCA nomme Philippe Cannetti au poste de directeur général. Une activité et une entreprise qu’il connaît bien puisqu’il en a été le directeur commercial de 2008 à 2011, puis le directeur général de GSVI jusqu’en 2021. Précisons que, depuis cinq ans, Philippe Cannetti occupait le poste de directeur Europe des activités VI du groupe RCM.

Avec GCA Trucks, le groupe dirigé par David Gaist entend atteindre les 1 200 véhicules vendus en 2026, 1 500 en 2027 puis 1 800 en 2028. "Cette nouvelle activité dans la distribution et la réparation de véhicules industriels avec la marque DAF Trucks représente une étape importante dans notre stratégie de croissance, assure David Gaist dans un communiqué. Elle s’inscrit dans le cadre de la diversification et de la consolidation de notre modèle économique. Elle représente aussi une extension naturelle de nos métiers, tout en renforçant notre ancrage territorial et nos services face aux nouveaux enjeux de mobilité."

Le groupe GCA figure à la 7e place de notre Top 100 des groupes de distribution 2025 et s’affiche comme le premier distributeur Toyota, Hyundai et Kia en France. Le groupe compte à présent 146 concessions réparties sur 37 départements en France et en Belgique. Distributeur de 16 marques, il compte 2 550 collaborateurs pour un chiffre d’affaires qui devrait dépasser, en 2026, les deux milliards d’euros, selon le communiqué du distributeur.