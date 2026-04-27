Rentabilité réseaux 2025 : le groupe Volkswagen remercie Skoda

Audi maintient sa rentabilité

La marque aux anneaux voit sa rentabilité tourner autour de 0,7 % en 2025, soit à peu près au même niveau qu’en 2024. Mais pour le constructeur, ce n’est pas suffisant. "Il y a eu une accélération des performances commerciales et nous avons vendu en début d’année des produits livrés dans un second temps. Cela devrait nous permettre de retrouver une rentabilité du réseau acceptable", estime Robert Breschkow, directeur général d’Audi France.

Ce dernier table sur une amélioration de la rentabilité en 2026, en misant sur le renouvellement de produits plus haut de gamme comme les A5, Q5, A6, A6 e-tron et Q6, ainsi que sur le développement des modèles commercialisés en 2025. Pour le constructeur, la rentabilité en 2025 a surtout été portée par les ventes de véhicules neufs. "Grâce au renouveau de la gamme et à l’accélération des prises de commandes, nous avons retrouvé des couleurs dans le VN", affirme Robert Breschkow. Une rentabilité également soutenue par l’après-vente.

Cupra performe et tracte Seat

Avec Skoda, les marques Seat et Cupra comptent comme "les locomotives du groupe", comme l’explique un distributeur que nous avons contacté. Si Seat bat de l’aile à cause de l'absence de nouveaux produits, elle est tractée par sa marque sœur, qui performe sur le territoire hexagonal.

En effet, la marque espagnole, créée en 2018, clôture l’année 2025 avec 135 Cupra City Garages et possède un maillage territorial satisfaisant. Selon Pedro Fondevilla, directeur général de la marque en France, "Cupra est l’une des marques les plus rentables du marché avec son réseau. Nous travaillons pour cela avec Volkswagen Financial Services, notamment pour accompagner financièrement notre réseau sur les retours buy back des véhicules", détaille-t-il. L’arrivée de nouveaux modèles, comme la Raval, et l’ouverture de 25 nouveaux Cupra City Garages, pourraient bien permettre à la marque de maintenir une rentabilité dans le vert en 2026.

Skoda : le moteur du groupe

Skoda réalise une très belle année en matière de volumes et sa rentabilité tourne autour de 1 % en 2025. "C’est sans aucun doute la marque qui évolue le plus et le plus vite, nous n’avons jamais vendu autant de Skoda", souligne un distributeur. Pour le réseau, la marque tchèque "fait partie des exemples de distribution appliquée dans une conjoncture compliquée". Un distributeur qualifie d’ailleurs la méthode de la marque de "simple et efficace", avec une politique tarifaire et des produits adaptés au marché.

Toutefois, selon un distributeur Skoda, il faut dissocier les sites exclusifs et multimarques. "Les premiers se font de plus en plus rares. Quant aux seconds, ils brouillent la lecture de la rentabilité. Chez Skoda, les volumes ont augmenté, mais la rentabilité est toujours la même car notre croissance demande des investissements dans les ressources humaines, la formation et les structures", souligne-t-il. Malgré ce point négatif, le réseau affirme entretenir une excellente relation avec la direction de la marque et des réflexions sont en cours pour abaisser les coûts de franchise.

Volkswagen au soutien de son réseau

Le groupe Volkswagen n’a pas donné de chiffre précis concernant la rentabilité du réseau de chacune de ses marques. Toutefois, les distributeurs que nous avons interrogés estiment que la rentabilité de la marque de Wolfsburg se situe entre 0,4 % et 0,6 %. Une rentabilité positive, mais loin d’être satisfaisante pour certains. "Nous avons eu du mal à réaliser nos marges arrière et nous avons voulu limiter nos approvisionnements. La performance de la marque en 2025 ne nous laissera pas de souvenir impérissable", ironise un distributeur.

Pour d’autres, cette faible rentabilité est avant tout liée au contexte économique et aux évolutions dans les motorisations. "La marque Volkswagen enregistre une rentabilité positive car il y a une compréhension du réseau et elle n’hésite pas à l’accompagner", souligne l’un des plus importants distributeurs de la marque dans l’Hexagone. Ainsi, selon un concessionnaire Volkswagen, le soutien du constructeur allemand sur le VN a permis de porter la rentabilité : "Ils font partie des marques qui ont su gérer les valeurs de marché par rapport aux buy back et au marché électrique. C'est un constructeur qui a la pleine maîtrise de son marché et de sa politique de véhicules d’occasion".

(avec Gredy Raffin et Jean-Baptiste Kapela).