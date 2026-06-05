Le groupe Mary célèbre son 30e anniversaire avec ses clients

Le groupe Mary Automobiles souffle cette année ses trente bougies. Né en 1996 autour d’une concession Peugeot à Lisieux (14), le distributeur normand est devenu, au fil des acquisitions et des diversifications, l'un des plus importants groupes automobiles de France en intégrant depuis quelques années le top 20 des distributeurs.

L’histoire débute lorsque François Mary reprend la concession Peugeot de Lisieux à Jean-Philippe Joncquart. Trente ans plus tard, l’entreprise familiale revendique désormais une centaine de sites et plus de 2 000 collaborateurs répartis en Normandie et dans les Hauts-de-France. En 2025, le groupe comptait 87 points de vente et avait commercialisé 19 515 véhicules neufs et 25 300 véhicules d'occasion. Il avait réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,09 milliard d'euros.

Au fil des années, le groupe a considérablement élargi son périmètre d’activité. Initialement centré sur l’automobile, Mary distribue aujourd’hui quatorze marques, parmi lesquelles Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, Dacia, Hyundai, MG, Volvo, Jaguar Land Rover, Alpine, Suzuki ou encore Isuzu. Le distributeur s’est également développé dans la moto, le cycle, la pièce de rechange, la location ou encore le recyclage automobile. Il a ainsi commercialisé près de 800 motos neuves et 314 d'occasion, ainsi que 657 cycles en 2025.

Changement de nom

À l’occasion de cet anniversaire, le groupe simplifie également son identité en abandonnant la dénomination Mary Automobiles pour devenir simplement Mary. Cette évolution accompagne la montée en puissance de la deuxième génération familiale. Victor Mary et Charles Mary occupent désormais des fonctions stratégiques aux côtés de François Mary, toujours président du groupe.

Car au-delà de sa croissance, le distributeur met désormais en avant une stratégie davantage tournée vers l’économie circulaire. Le groupe a structuré un modèle intégré couvrant l’ensemble du cycle de vie du véhicule. De la vente de véhicules neufs à leur revente en occasion, en passant par l’entretien, le reconditionnement via Prépacar ou encore le recyclage avec Mary Recyclage, le distributeur cherche à maîtriser chaque étape afin de prolonger l’usage des véhicules et réduire leur impact environnemental.

Pour célébrer ses trente ans, Mary prévoit une série d’animations commerciales et événementielles dans l’ensemble de ses points de vente à partir du mois de juin 2026.