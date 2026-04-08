Victor Mary prend la direction des marques Renault, Dacia et Alpine du groupe de distribution

Le groupe Mary poursuit la structuration de sa gouvernance familiale. Le distributeur normand annonce la nomination de Victor Mary au poste de directeur des marques Renault, Dacia et Alpine. Une étape supplémentaire dans la transmission engagée par son président, François Mary.

Arrivé en 2020, Victor Mary a occupé les fonctions de directeur marketing pendant 5 ans. C'est aujourd'hui Pauline Jardin, son adjointe, qui lui succède à ce poste. Il est également à l’origine du lancement de l’activité Mary Cycles, qu’il pilote depuis plusieurs années.

Voulant renforcer ses compétences opérationnelles, il prend en parallèle la direction de la concession Renault et Dacia à Barentin, dans la Seine Maritime, en janvier 2025.

"Lors de cette prise de fonction, j'ai même déménagé à Rouen, au plus proche de la concession pour vivre sur le même territoire que les salariés et les clients", avance Victor Mary qui reconnaît qu'être directeur d'une concession est sans doute le métier le plus exigeant du secteur de la distribution.

Victor Mary succède à Christophe Bergerand

Aujourd’hui, il franchit un nouveau cap en prenant la direction des marques Renault, Dacia et Alpine. Il succède ainsi à Christophe Bergerand, qui fait valoir ses droits à une retraite après une carrière dédiée à l’automobile tout d'abord chez le constructeur Peugeot, puis dans la distribution automobile.

"C’est une grande fierté pour moi de prendre cette mission à la suite de Christophe Bergerand. Je sais toutes les équipes de nos concessions attachées au groupe et mobilisées pour atteindre la performance. Je suis ravi d’être le monsieur Mary chez Renault et le monsieur Renault chez Mary", reconnaît le nouveau directeur des marques du groupe Renault.

Chez Mary, la distribution de ces marques pèse prés d'un tiers du chiffre d'affaires du groupe de distribution en intégrant le commerce VN, VO mais aussi l'activité des pièces de rechange. La distribution des marques Stellantis, est, quant à elle, confiée à son frère Charles.

En 2025, le groupe distribution a commercialisé 19 515 voitures neuves, 25311 d'occasion, 1249 motos et 657 vélos. L'entreprise compte également plus de 370 000 entrées à l'atelier.