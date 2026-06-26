Essai Subaru Uncharted : boxer dans une nouvelle catégorie

Après des années de disette, Subaru revient aux affaires en lançant trois modèles électriques. Avec l'Uncharted, évoluant sur le segment C, la marque dispose d'un SUV qui n'a rien à envier à nombre de compétiteurs et mise sur un financement jamais vu.

Subaru France vise 550 immatriculations d'ici fin 2026. ©Subaru

Subaru n'a pas rendu les armes. En effet, la marque nippone importée en France par le groupe Emil Frey revient sur le devant de la scène avec trois lancements quasi simultanés.

Mais Europe oblige, la marque ne va plus boxer dans la même catégorie, même si elle continue le combat avec ses traditionnels moteurs à plat dans d'autres pays. En effet, sous nos latitudes, elle revient avec trois modèles 100 % électriques : l'Uncharted, l'e-Outback et le nouveau Solterra.

Trois modèles fruits d'une alliance avec Toyota qui permettent de viser 550 immatriculations en 2026 dans l'Hexagone, avant d'envisager 1 500 l'année suivante.

À plus long terme, Pierre Guignot, président de Subaru France, imagine un volume annuel compris entre 1 500 et 2 500 unités. D'autant que d'ici 2028, cinq autres modèles électriques viendront compléter la gamme.

Jusqu'à 588 km d'autonomie

Le Solterra a, comme son cousin bZ4X chez Toyota, profondément revu sa copie pour maintenant proposer jusqu'à 509 km d'autonomie et 342 ch. L'e-Outback, produit avec le Bz4x Touring dans l'usine japonaise de Subaru, va lui chasser sur le haut du segment D avec 523 km d'autonomie et 380 ch. Deux modèles exclusivement disponibles en quatre roues motrices, un élément de l'ADN de Subaru.

Il se retrouve sur la troisième proposition, l'Uncharted, qui est sans doute la plus adaptée au marché français et européen à l'image de son cousin Toyota, le CH-R+. De plus, le segment C-SUV électrique est très dynamique.

La gamme de l'Uncharted est simple avec trois finitions. Chacune ayant son niveau de puissance et d'autonomie. Ainsi, l'entrée de gamme à 36 990 euros, baptisée 2XStart, affiche 451 km d'autonomie grâce à une batterie de 57,7 kWh.

La proposition 2XPerience, toujours en deux roues motrices, grimpe à 41 990 euros et affiche une puissance de 211 ch et une autonomie de 588 km grâce aux 77 kWh de la batterie. Le cœur de gamme.

Un accu que l'on retrouve sur la variante 4XPerience, quatre roues motrices, qui permet d'atteindre 490 km de rayon d'action. La puissance est logiquement en hausse (338 ch) avec une deuxième machine électrique. Le tout disponible à 47 990 euros.

Le modèle embarque un chargeur AC de 22 kW et la puissance acceptée en recharge rapide est de 150 kW. Il dispose également d'un système de préconditionnement qui permet de passer de 10 à 80 % en 28 minutes, que la température extérieure soit de -10°C ou de 25°C.

Pour ceux qui voudraient un peu plus de Subaru dans leur Uncharted (pour le Solterra également), l'équipe française de la marque a concocté une série spéciale baptisée ST-E. Clin d'œil non voilé aux STi de la grande époque. L'occasion notamment de retrouver des jantes couleur or et de voir apparaître des stickers sur la carrosserie.

Une alternative crédible

Au volant, l'Uncharted ne surprend finalement pas celui qui a également conduit le Toyota C-HR+. Le SUV nippon brille par sa polyvalence. L'efficience est au rendez-vous avec à peine plus de 13 kWh aux 100 km durant notre prise en main sur les routes champenoises, en ligne avec le cycle WLTP annoncé.

Comme son cousin, le freinage est constant, même en jouant avec les quatre niveaux de régénération (0,15 G maximum) via les palettes au volant. Les Adas ne font pas partie des problèmes car elles se montrent assez discrètes et relativement faciles à désactiver. Plus généralement, le modèle est également très bien équipé.

L'Uncharted ne manque donc pas d'atouts pour tenter de se faire une place. Bien sûr, Subaru France est conscient de son potentiel, mais sait aussi qu'elle dispose d'une alternative plus que crédible face à de grands noms.

Une LOA sur dix ans !

Naturellement, sa production au Japon élimine l'Uncharted des divers avantages fiscaux français. Avec ses 4,53 m, il est au cœur du segment C, mais avec sa version à petite batterie (57,7 kW et 451 km d'autonomie) à 36 990 euros, il peut aussi venir jouer les trouble-fêtes sur le segment B. Le constructeur affirmant qu'il est finalement au même tarif qu'un e-2008, aides déduites (36 700 euros).

Mais Subaru compte aussi sur son offre de financement atypique pour retrouver la lumière. En effet, la marque propose en France un financement en LOA, sans apport, sur dix ans ou 150 000 km. Une durée cohérente avec la garantie proposée qui peut atteindre 10 ans ou 200 000 km.

Le loyer de ce financement, proposé par BNP Paribas, est de 399 euros pour un Uncharted, 499 euros pour un Solterra et 549 euros pour un e-Outback.

Pour atteindre ses objectifs, Subaru France remet en place un réseau de distribution. Pour l'heure, il est constitué de 23 points de vente (et 51 après-vente) mais Pierre Guignot en vise 35 d'ici la fin de l'année 2026.