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Constructeurs

SAIC France change de directeur général

Publié le 7 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
La maison mère de MG Motor change de directeur général en France. Vincent Zuo, qui a déjà travaillé en Italie et dans les pays nordiques pour SAIC, succède à Haojie Guo qui rejoint le siège du constructeur en Chine.
Vincent Zuo est le nouveau directeur général du constructeur chinois SAIC en France. ©SAIC

L'état-major du groupe chinois SAIC-MG va évoluer en France. En effet, Vincent Zuo remplacera Haojie Guo à la direction générale.

 

"Je suis très heureux de rejoindre les équipes de SAIC Motor France à un moment aussi stratégique pour notre développement. La France est un marché majeur pour MG Motor en Europe", a indiqué le nouveau venu dans un communiqué.

 

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Fort de 25 années d'expérience au sein du groupe SAIC, Vincent Zuo a un parcours en Chine mais aussi à l'international.

 

"Après près de vingt ans au sein de Shanghai Volkswagen, où il a notamment dirigé les activités Fleet et le pilotage de la performance commerciale, il rejoint la division SAIC Motor International en 2022 avant de poursuivre sa carrière en Europe en qualité de directeur des ventes de MG Motor Italie. Depuis 2025, il occupait les fonctions de directeur général de MG Motor Nordic", explique le constructeur.

 

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À la tête de SAIC France, le nouveau directeur général a pour mission "d'accompagner une nouvelle phase de développement de l'entreprise."

 

Naturellement, il y a MG Motor mais aussi la montée en puissance des modèles IM qui ont été dévoilés récemment.

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