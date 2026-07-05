MG veut faire de sa gamme IM une vitrine technologique

Le constructeur chinois lance sa gamme IM sur le marché français. Elle comprend dans un premier temps la berline IM5 et le SUV IM6, deux modèles 100 % électriques du segment D, qui viennent introduire des prestations jusqu’ici inédites chez MG. Mais à quels prix ?

Les nouvelles MG IM5 et IM6 sont désormais disponibles sur le marché français. ©MG

De retour en France depuis 2020, le constructeur chinois MG enrichit son portefeuille d’une nouvelle offre de véhicules plus "premium", baptisée IM. Déjà commercialisée au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse depuis un an, elle sera donc étendue aux marchés français, allemand, belge et néerlandais dès le mois de juillet 2026.

Mais si IM (pour Intelligence in Motion) évolue comme une marque à part entière en Chine, son positionnement est bien différent en Europe. Les modèles IM seront en effet directement intégrés dans la gamme MG, prenant ainsi le nom de "MG IM". Ils seront donc logiquement distribués dans le réseau MG.

En France, MG entend faire de cette nouvelle gamme la vitrine technologique du groupe SAIC, sa maison mère. Les modèles IM introduiront en effet de nombreux équipements et technologies encore jamais vus chez le constructeur, illustrant clairement ses ambitions de montée en gamme.

Les IM5 et IM6 pour commencer

Cette nouvelle gamme de MG se compose donc dans un premier temps de deux modèles 100 % électriques du segment D. Le premier est une grande berline (4,93 m de long), qui prend le nom d'IM5. Grâce à une batterie NMC de 100 kW (bruts), cette dernière est capable de réaliser jusqu’à 710 km entre deux recharges, un niveau jamais atteint chez MG.

Mais cette grande berline offre surtout des prestations dignes de certains modèles de marques premium : architecture 800 V, roues arrière directrices (12 degrés), sièges chauffants et ventilés, double vitrage avec un système actif de réduction du bruit, ainsi qu’un large éventail d’Adas.

La MG IM5 se distingue aussi par un habitacle haut de gamme au sein duquel on retrouve une grande dalle de 26,3 pouces pour l’infodivertissement, associée à un écran central de 10,5 pouces. Ce dernier permet de piloter la technologie One-Touch iAD, conçue "pour simplifier les manœuvres complexes", selon le constructeur. Le système active dès lors des fonctions telles que le stationnement automatique, la sortie de stationnement, la marche arrière assistée et le stationnement en bordure de trottoir.

Côté performances, on retrouve une nouvelle fois des chiffres inédits chez MG. Dans sa version quatre roues motrices de 752 ch, la berline IM5 est en effet capable d’abattre le 0 à 100 km/h en à peine 3,2 secondes, pour une vitesse de pointe de 268 km/h. La puissance de charge est aussi très intéressante, puisque la voiture peut encaisser jusqu’à 396 kW. De quoi récupérer un 10 à 80 % en seulement 17 minutes (sur une borne de 350 kW).

Pour le MG IM6 (4,90 m de long), les prestations proposées sont relativement les mêmes que sur la berline. Cependant, le SUV embarque en plus de série des suspensions pneumatiques ainsi que des sièges massants. L’autonomie est toutefois ici abaissée à 625 km en cycle mixte WLTP et la vitesse de pointe à 239 km/h (0 à 100 km/h en 3,5 secondes).

Des prix relativement élevés

En ce qui concerne leurs tarifs, justifiés par le niveau de prestations proposé, c'est là aussi du jamais-vu chez MG (hormis pour le Cyberster) ! Dans sa version deux roues motrices (400 ch), la berline IM5 est facturée à partir de 53 990 euros, quand sa version en transmission intégrale (752 ch) débute à 59 990 euros.

Les tarifs apparaissent toutefois sensiblement supérieurs à ceux de ses concurrentes directes. À titre de comparaison, une Tesla Model 3 Premium s’affiche à partir de 44 990 euros pour des prestations comparables, tandis que la XPeng P7+ débute à 45 990 euros.

Le constat est le même pour le SUV IM6. Son ticket d’entrée est fixé à 56 990 euros dans sa version deux roues motrices (400 ch). Pour ce qui est de la transmission intégrale (752 ch), les tarifs grimpent même à 62 990 euros. Un positionnement nettement supérieur à celui d'un Tesla Model Y Premium, proposé à partir de 46 990 euros et qui est, en plus, éligible à l’écoscore.