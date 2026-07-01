Jean-Luc Terrasse promu chez Valeo

Alors que Maurizio Martinelli a fait valoir ses droits à la retraite, Christophe Périllat, le directeur général de Valeo, vient de nommer Jean-Luc Terrasse à la direction générale de Valeo Light. Il devient également vice-président exécutif de l'équipementier.

Entré chez Valeo en 1989, Jean-Luc Terrasse est diplômé de l’École centrale de Lyon (Enise). Son parcours chez l'équipementier est riche et varié avec de nombreux postes de direction dans plusieurs divisions (gestion moteur, électronique, éclairage spéciaux…).

Il a également enrichi son parcours en travaillant pour Alstom Grid, Johnson Controls Automotive et Safran.

"La division Light joue un rôle clé dans notre plan stratégique Elevate 2028, à travers sa feuille de route vers une croissance rentable et la promesse d’une mobilité plus sûre", indique Christophe Périllat dans un communiqué.

"Jean-Luc possède une connaissance approfondie du marché ainsi qu’une excellente maîtrise de la culture et de l’excellence industrielle de Valeo", poursuit le directeur général. "Je suis pleinement convaincu que, dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la division Valeo Light et de vice-président exécutif du groupe, il saura accélérer notre croissance internationale."

La Personnalité automobile de l'Année n'a pas manqué de saluer l'ancien directeur général de sa division éclairage. "Au nom du groupe, je remercie chaleureusement Maurizio Martinelli pour ses 26 années d’engagement au service de Valeo, notamment en tant que directeur général de la division Valeo Light. Maurizio a joué un rôle clé dans la construction de notre leadership technologique. Nous le remercions pour son apport exceptionnel et lui souhaitons une retraite très heureuse et bien méritée."