Véhicules électriques : les essais incontournables du premier semestre 2026

Publié le 13 août 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 6 min de lecture

Le premier semestre 2026 a été riche en nouveautés sur le marché des véhicules 100 % électriques. La rédaction du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a conçu une sélection des essais réalisés sur les six premiers mois de l’année.

La rédaction vous propose de replonger dans les principaux essais de véhicules électriques réalisés au premier semestre 2026. ©DR

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