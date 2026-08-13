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Véhicules électriques : les essais incontournables du premier semestre 2026

Publié le 13 août 2026

Par Robin Schmidt
6 min de lecture
Le premier semestre 2026 a été riche en nouveautés sur le marché des véhicules 100 % électriques. La rédaction du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a conçu une sélection des essais réalisés sur les six premiers mois de l’année.
La rédaction vous propose de replonger dans les principaux essais de véhicules électriques réalisés au premier semestre 2026. ©DR

Renault Twingo : a star is born

 

Le projet lancé à l'automne 2023 est une réalité : la Twingo est sur les routes. Développée en 21 mois, la citadine électrique affiche jusqu'à 263 km d'autonomie, mais elle respecte surtout la promesse d'un prix sous les 20 000 euros. En France, avec les aides, elle peut même s'échanger contre 13 750 euros.

 

Renault Twingo

La Renault Twingo électrique ouvre la voie à un nouveau segment A. ©Renault/Thomas Cortesi

 

Essai Renault Twingo : a star is born

 

Toyota C-HR+ : taillé pour l'Europe

 

Avec l'arrivée du C-HR+, un produit plus adapté à l'Europe que le bZ4x, Toyota revoit naturellement ses ambitions électriques à la hausse. Fort d'une autonomie pouvant dépasser 600 km, le C-SUV ne manque pas d'atouts. Mais son passeport japonais sera un frein en BtoB.

 

Essai Toyota C-HR+

Avec le C-HR+, Toyota veut profiter de la dynamique électrique sur le segment C-SUV. ©Toyota

 

Essai Toyota C-HR+ : taillé pour l'Europe

 

Mercedes-Benz GLC : nouveau chapitre électrique

 

Best-seller mondial de Mercedes-Benz depuis 2022, le GLC franchit le pas de l’électrique. Au programme : plateforme inédite, intérieur technologique et surtout jusqu’à 713 km d’autonomie. Sur le papier, le SUV à l’étoile s’annonce très prometteur. Suffisant pour faire oublier l’échec commercial de l’ancien EQC ?

 

Essai Mercedes GLC électrique

À son lancement, le nouveau Mercedes-Benz GLC sera proposé dans une unique version 400 4MATIC, facturée à partir de 71 900 euros. ©Mercedes-Benz

 

Essai Mercedes-Benz GLC : nouveau chapitre électrique

 

BMW iX3 : reprendre un temps d'avance

 

Avec la nouvelle génération du iX3, BMW change tout ou presque. Avec une autonomie de 805 km, une architecture électrique en 800 V, l'arrivée du SDV, un poste de conduite repensé, ce SUV veut poser de nouveaux jalons.

 

Essai BMW iX3

Le BMW iX3 est le premier des six modèles électriques basés sur la nouvelle plateforme NCAR. ©BMW

 

Essai BMW iX3 : reprendre un temps d'avance

 

Kia EV2 : la locomotive électrique

 

Kia vient se mêler à la lutte sur le segment des B-SUV électriques avec l’EV2. Ce concurrent de la Renault 4 E-Tech, produit en Europe et bientôt écoscoré, est voué à devenir la nouvelle locomotive de la marque en France. En année pleine, il devrait se vendre à 10 000 exemplaires.

 

essai kia ev2

Kia vise 10 000 ventes d'EV2 en France en 2027. ©Kia

 

Essai Kia EV2 : la locomotive électrique

 

Denza Z9GT : une démonstration de force

 

Avec ses 1 156 ch, la Denza Z9GT promet des performances de supercar et des gadgets de science-fiction. Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, de rouler en crabe ou de se garer toute seule, cette limousine électrique chinoise impressionne. Mais derrière son arsenal technologique et ses capacités démesurées, elle offre une expérience de conduite qui manque de naturel.

 

essai denza Z9GT

La Denza Z9GT sera le premier modèle de la gamme qui en comptera cinq d'ici un an. ©Denza

 

Essai Denza Z9GT : une démonstration de force

 

Cupra Raval : chic et chère

 

Avec la Raval, Cupra prend une longueur d’avance sur Volkswagen en inaugurant la nouvelle plateforme électrique MEB+. Plus statutaire et ambitieuse que jamais, la marque espagnole signe une citadine électrique au tempérament affirmé.… Quitte à faire exploser les tarifs.

 

Dans sa version VZ, la plus chère et la plus puissante, la Cupra Raval veut aller chercher l'Alpine A290. ©Cupra

 

Essai Cupra Raval : chic et chère

 

MG4 EV Urban : pas besoin du leasing social !

 

Alors que l'électrique a représenté moins de 15 % de ses ventes en 2025, la marque anglo-chinoise revient sur le devant de la scène avec la MG4 EV Urban, une compacte électrique au prix du segment inférieur. Bonne affaire ou simple coup marketing ?

 

La MG4 EV Urban se positionne sur le segment C pour le prix d'un segment B.

La MG4 EV Urban se positionne sur le segment C pour le prix d'un segment B. ©MG Motor

 

Essai MG4 EV Urban : pas besoin du leasing social !

 

DS N°7 : un nouvel espoir

 

Le DS 7 cède sa place au N°7. Au-delà d'un simple changement de nom, le SUV premium français se réinvente en profondeur avec une gamme électrifiée, qui fait pour la première fois la part belle aux versions 100 % électriques. Un renouvellement stratégique pour la marque, dont le best-seller devra contribuer à enrayer la chute de ses ventes.

 

Les premiers exemplaires du DS N°7 arriveront dans les concessions françaises en octobre prochain. ©DS

 

Essai DS N°7 : un nouvel espoir
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