Véhicules électriques : les essais incontournables du premier semestre 2026
Publié le 13 août 2026
Renault Twingo : a star is born
Le projet lancé à l'automne 2023 est une réalité : la Twingo est sur les routes. Développée en 21 mois, la citadine électrique affiche jusqu'à 263 km d'autonomie, mais elle respecte surtout la promesse d'un prix sous les 20 000 euros. En France, avec les aides, elle peut même s'échanger contre 13 750 euros.
Toyota C-HR+ : taillé pour l'Europe
Avec l'arrivée du C-HR+, un produit plus adapté à l'Europe que le bZ4x, Toyota revoit naturellement ses ambitions électriques à la hausse. Fort d'une autonomie pouvant dépasser 600 km, le C-SUV ne manque pas d'atouts. Mais son passeport japonais sera un frein en BtoB.
Mercedes-Benz GLC : nouveau chapitre électrique
Best-seller mondial de Mercedes-Benz depuis 2022, le GLC franchit le pas de l’électrique. Au programme : plateforme inédite, intérieur technologique et surtout jusqu’à 713 km d’autonomie. Sur le papier, le SUV à l’étoile s’annonce très prometteur. Suffisant pour faire oublier l’échec commercial de l’ancien EQC ?
BMW iX3 : reprendre un temps d'avance
Avec la nouvelle génération du iX3, BMW change tout ou presque. Avec une autonomie de 805 km, une architecture électrique en 800 V, l'arrivée du SDV, un poste de conduite repensé, ce SUV veut poser de nouveaux jalons.
Kia EV2 : la locomotive électrique
Kia vient se mêler à la lutte sur le segment des B-SUV électriques avec l’EV2. Ce concurrent de la Renault 4 E-Tech, produit en Europe et bientôt écoscoré, est voué à devenir la nouvelle locomotive de la marque en France. En année pleine, il devrait se vendre à 10 000 exemplaires.
Denza Z9GT : une démonstration de force
Avec ses 1 156 ch, la Denza Z9GT promet des performances de supercar et des gadgets de science-fiction. Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, de rouler en crabe ou de se garer toute seule, cette limousine électrique chinoise impressionne. Mais derrière son arsenal technologique et ses capacités démesurées, elle offre une expérience de conduite qui manque de naturel.
Cupra Raval : chic et chère
Avec la Raval, Cupra prend une longueur d’avance sur Volkswagen en inaugurant la nouvelle plateforme électrique MEB+. Plus statutaire et ambitieuse que jamais, la marque espagnole signe une citadine électrique au tempérament affirmé.… Quitte à faire exploser les tarifs.
MG4 EV Urban : pas besoin du leasing social !
Alors que l'électrique a représenté moins de 15 % de ses ventes en 2025, la marque anglo-chinoise revient sur le devant de la scène avec la MG4 EV Urban, une compacte électrique au prix du segment inférieur. Bonne affaire ou simple coup marketing ?
DS N°7 : un nouvel espoir
Le DS 7 cède sa place au N°7. Au-delà d'un simple changement de nom, le SUV premium français se réinvente en profondeur avec une gamme électrifiée, qui fait pour la première fois la part belle aux versions 100 % électriques. Un renouvellement stratégique pour la marque, dont le best-seller devra contribuer à enrayer la chute de ses ventes.
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