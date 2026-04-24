Valeo ne dévie pas de sa trajectoire et confirme ses objectifs financiers pour 2026

Valeo a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 3,6 % au premier trimestre 2026, à 5,1 milliards d'euros, souffrant notamment de la force de l'euro, mais a confirmé ses objectifs financiers pour l'année en cours.

Le recul des ventes au premier trimestre est dû à un changement de périmètre, après la vente de l'activité de capteurs pour systèmes de propulsion intervenue en novembre 2025, et à un "impact négatif" de variations de taux de change "en raison de l'appréciation de l'euro face aux principales devises internationales", explique Valeo dans un communiqué.

Première monte : 83 % du CA

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de l'équipementier français ressort en hausse de 1,3 % sur un an, quand la production automobile dans le monde a reculé de 3,4 %, selon S&P Global Mobility.

Le chiffre d'affaires des équipements de première monte, qui représente 83 % du chiffre d'affaires total, a reculé de 5,7 % à 4,24 milliards d'euros, et de 0,6 % à périmètre et taux de change constants. "L'ensemble de nos divisions surperforment la production automobile mondiale", a souligné le directeur général du groupe Christophe Périllat, cité dans le communiqué.

Les ventes en Chine, qui représentent 12 % du chiffre d'affaires, ont baissé de 15 % à 490 millions d'euros (mais augmenté de 1 % à périmètre et changes constants). Le groupe dit subir un "impact limité du conflit au Moyen-Orient". "Nous n'avons que trois personnes dans la zone, et elles sont en sécurité, et nous n'avons pas d'activité industrielle sur place", a indiqué Édouard de Pirey, le directeur financier, lors d'un appel avec la presse.

Sur le plan logistique, le groupe a "changé ses itinéraires" depuis plusieurs mois, mais "le passage par le cap de Bonne-Espérance au lieu du canal de Suez revient aux mêmes coûts", a-t-il affirmé.

CA de 20 à 21 milliards d'euros

Au premier trimestre, Valeo a inauguré une ligne de production de moteurs électriques à Pune en Inde et annoncé son intention d'investir "plus de 200 millions d'euros" dans ce pays dans les années à venir. Il a aussi démarré la construction d'une nouvelle usine, à McAllen au Texas, dédiée aux véhicules à architecture logicielle centralisée (SDV), qui doit démarrer fin 2027.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'année : un chiffre d'affaires de "20 à 21 milliards d'euros", une marge opérationnelle "de 4,7 % à 5,3 %", et un flux de trésorerie disponible (après intérêts financiers nets) "supérieur à 400 millions d'euros". (avec AFP)