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Industrie

Valeo ne dévie pas de sa trajectoire et confirme ses objectifs financiers pour 2026

Publié le 24 avril 2026

Par Damien Chalon
3 min de lecture
Malgré un début d’année en repli, Valeo maintient le cap. Pénalisé par des effets de change et des cessions d’activités, l’équipementier affiche un chiffre d’affaires en baisse au premier trimestre, mais résiste mieux que le marché à périmètre constant et confirme ses ambitions financières pour 2026.
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Valeo confirme ses objectifs financiers pour 2026, avec un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros. ©AdobeStock-OleksKao

Valeo a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 3,6 % au premier trimestre 2026, à 5,1 milliards d'euros, souffrant notamment de la force de l'euro, mais a confirmé ses objectifs financiers pour l'année en cours.

 

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Le recul des ventes au premier trimestre est dû à un changement de périmètre, après la vente de l'activité de capteurs pour systèmes de propulsion intervenue en novembre 2025, et à un "impact négatif" de variations de taux de change "en raison de l'appréciation de l'euro face aux principales devises internationales", explique Valeo dans un communiqué.

 

Première monte : 83 % du CA

 

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de l'équipementier français ressort en hausse de 1,3 % sur un an, quand la production automobile dans le monde a reculé de 3,4 %, selon S&P Global Mobility.

 

 

Le chiffre d'affaires des équipements de première monte, qui représente 83 % du chiffre d'affaires total, a reculé de 5,7 % à 4,24 milliards d'euros, et de 0,6 % à périmètre et taux de change constants. "L'ensemble de nos divisions surperforment la production automobile mondiale", a souligné le directeur général du groupe Christophe Périllat, cité dans le communiqué.

 

Forvia pénalisé par la Chine au premier trimestre 2026

 

Les ventes en Chine, qui représentent 12 % du chiffre d'affaires, ont baissé de 15 % à 490 millions d'euros (mais augmenté de 1 % à périmètre et changes constants). Le groupe dit subir un "impact limité du conflit au Moyen-Orient". "Nous n'avons que trois personnes dans la zone, et elles sont en sécurité, et nous n'avons pas d'activité industrielle sur place", a indiqué Édouard de Pirey, le directeur financier, lors d'un appel avec la presse.

 

Sur le plan logistique, le groupe a "changé ses itinéraires" depuis plusieurs mois, mais "le passage par le cap de Bonne-Espérance au lieu du canal de Suez revient aux mêmes coûts", a-t-il affirmé.

 

CA de 20 à 21 milliards d'euros

 

Au premier trimestre, Valeo a inauguré une ligne de production de moteurs électriques à Pune en Inde et annoncé son intention d'investir "plus de 200 millions d'euros" dans ce pays dans les années à venir. Il a aussi démarré la construction d'une nouvelle usine, à McAllen au Texas, dédiée aux véhicules à architecture logicielle centralisée (SDV), qui doit démarrer fin 2027.

 

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Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'année : un chiffre d'affaires de "20 à 21 milliards d'euros", une marge opérationnelle "de 4,7 % à 5,3 %", et un flux de trésorerie disponible (après intérêts financiers nets) "supérieur à 400 millions d'euros". (avec AFP)

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