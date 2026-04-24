Forvia pénalisé par la Chine au premier trimestre 2026

L'équipementier Forvia a plutôt bien débuté l'année 2026. Sauf en Chine. En effet, l'équipementier y enregistre une baisse des ventes de 27,8 %, à 836 millions d'euros. Mais la rentabilité y reste à un "niveau élevé", autour de 10 %, a souligné le directeur financier Olivier Durand.

Forvia, qui est "l'un des fournisseurs étrangers principaux" du chinois BYD, est en train de diversifier sa base de clientèle dans ce pays, en raison de la "baisse significative de production" du constructeur.

"On a été tiré par eux ces dernières années, mais là il y a une concurrence accrue […] qui se reflète. On a une proportion de notre activité disproportionnée avec BYD, on a donc travaillé à diversifier notre présence en Chine. On développe notre activité avec Chery, on a commencé à travailler avec un nouvel acteur qui vient des télécoms, et on développe aussi notre activité avec Geely", a détaillé Olivier Durand.

Au niveau global, grâce à une augmentation de 1,6 % de l'activité en Europe (2,62 milliards d'euros), Forvia a enregistré un chiffre d'affaires de 5,13 milliards d'euros, en baisse de 6,4 %.

À taux de change constants, le repli du chiffre d'affaires est limité à 2,2 %, soit "une surperformance" par rapport à la production automobile mondiale (indice de référence du secteur des équipementiers) qui a reculé de 3,4 % au premier trimestre : 21,5 millions de véhicules légers ont été produits dans le monde contre 22,3 millions au cours des trois premiers mois de 2025, a fait valoir le groupe.

Le chiffre d'affaires de Forvia a progressé à taux de change constants "dans toutes les régions sauf en Chine", a souligné le directeur financier.

Les négociations pour la vente de la division historique d'aménagements intérieurs, annoncée en février, "avancent bien", a indiqué Forvia, sans confirmer qu'il serait en négociation avec le fonds Apollo, selon des informations avancées le 23 avril 2026 par Bloomberg.

La vente de cette activité destinée à accroître la rentabilité du groupe porte sur un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, une cinquantaine de sites et 31 000 salariés, a-t-il rappelé.

Olivier Durand a aussi confirmé que Forvia allait désormais détenir 50 %, à égalité avec Michelin, de la coentreprise Symbio, spécialisée dans l'hydrogène, après le retrait de Stellantis, et une "homologation de ce plan" par le tribunal de commerce.

Après avoir provisionné 209 millions d'euros de dépréciation de sa participation dans Symbio dans les comptes 2025, il anticipe que "la charge pour Symbio sur l'année 2026 sera marginale".

Les surcoûts passés aux clients

Enfin, Forvia dit se préparer à des augmentations des coûts d'achats des matières premières à la suite du conflit au Moyen-Orient, surcoûts qu'il compte repasser quasi intégralement à ses clients afin de "protéger l'entreprise".

"On a passé 91 à 93 % des surcoûts liés à l'imposition de droits de douane aux États-Unis à nos clients", a-t-il rappelé. Le coût de l'énergie ne représente que 1 % de son chiffre d'affaires.

L'équipementier a par ailleurs confirmé tous ses objectifs financiers pour 2026, un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros à taux de change constants, une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,5 % du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à 3 % du chiffre d'affaires. (avec AFP)