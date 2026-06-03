OPmobility choisit un bastion américain pour sa prochaine usine

OPmobility réaffirme son engagement aux États-Unis. L'équipementier français a annoncé, le 2 juin 2026, la création prochaine d'une usine consacrée aux composants extérieurs des véhicules dont les pare-chocs, les calandres et les hayons.

Le site de cette future implantation se situe à Toledo, dans l'Ohio. Un choix qui n'a rien d'anodin puisqu'il s'agit d'un bastion industriel américain. La région concentre, en effet, plus de 40 % de la production automobile nationale. OPmobility y voit notamment la possibilité de réduire l'empreinte environnementale en raccourcissant les routes logistiques.

Douzième usine de la plaque

La direction d'OPmobility table sur la création de plus de 500 emplois dans les domaines de la production, de la logistique, de l’ingénierie et des fonctions support. L'équipementier y déploiera également ses dernières solutions en matière d’automatisation et de production digitale "afin d’optimiser les flux de production, la traçabilité et l’excellence opérationnelle globale".

La construction de cette douzième usine d'OPmobility aux États-Unis va suivre de peu l'inauguration du nouveau siège nord-américain du groupe, à Troy (Michigan), organisée en octobre 2025. "Ces étapes confirment notre ambition de croître dans la région et aux États-Unis et contribuent à notre stratégie de diversification géographique", a commenté Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility.

À ce jour, l'équipementier français compte onze usines et six centres de R&D dans le pays de l'Oncle Sam. OPmobility y emploie près de 3 300 personnes et nourrit l'ambition de doubler ses ventes locales d'ici 2030. Dans le dernier bilan, la filiale installée aux États-Unis a déclaré un chiffre d'affaires de 1,767 milliard d'euros, en retrait de 3,1 % en montant absolu, mais en croissance de 1,2 % à périmètre constant.