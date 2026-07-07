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Constructeurs

Toyota va rapatrier la production de son Tacoma aux États-Unis

Publié le 7 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Le constructeur japonais va investir 3,6 milliards de dollars dans son usine américaine de San Antonio. Toyota transférera ainsi, à partir de 2030, la production de son pick-up Tacoma du Mexique vers les États-Unis.
Toyota Tacoma États-Unis
Toyota va investir 3,6 milliards de dollars dans son usine de San Antonio au Texas. ©Toyota

L'industrie automobile n'aime guère les incertitudes. Et avec l'actuel président américain, elles sont nombreuses.

 

Ainsi, le refus des États-Unis de prolonger l'accord de libre-échange signé en 2020 avec le Canada et le Mexique fait que la situation entre les trois pays sera revue annuellement.

 

Dans ce contexte, Toyota vient d'annoncer que la production de son pick-up Tacoma allait migrer du Mexique vers les États-Unis.

 

Toyota va investir dix milliards de dollars aux États-Unis

 

Le constructeur nippon va investir 3,6 milliards de dollars dans son usine du Texas. "Cet investissement vise à renforcer davantage un système de production localement ancré et compétitif", a insisté Toyota, ajoutant que la nouvelle ligne devrait être opérationnelle en 2030.

 

Le groupe prévoit donc d'ajouter une deuxième ligne d'assemblage dans son usine de San Antonio (Texas), créant plus de 2 000 nouveaux emplois et augmentant la capacité de production annuelle du site de 150 000 unités, selon un communiqué.

 

En novembre 2025, Toyota avait déjà indiqué qu'il prévoyait d'investir jusqu'à dix milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

 

Hyundai Motor augmente ses investissements aux États-Unis

 

Toyota n'est pas le seul constructeur à augmenter ses productions aux États-Unis sous la pression, notamment, des droits de douane de l'administration Trump.

 

À l'image de Toyota, le groupe Hyundai avait annoncé en août 2025 sa volonté d'investir 26 milliards de dollars dans le pays d'ici 2028 afin de produire sur place 1,2 million de véhicules par an.

 

Nissan avait aussi revu, en avril 2025, le plan de charge à la hausse de ses deux usines américaines dans le Mississippi et le Tennessee.

 

Le pick-up Toyota Tacoma. ©Toyota

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