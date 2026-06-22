Télématique : Toyota ouvre ses données OEM à Océan

Publié le 22 juin 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Acquis par le groupe Shiftmove en fin d’année 2025, le logiciel de gestion de flotte Océan ajoute Toyota à son portefeuille. Les clients ont désormais un accès direct aux données des véhicules du constructeur japonais, et ce, sans la pose d’un boîtier supplémentaire.

Le logiciel de gestion de flotte Océan peut désormais intégrer les données issues des véhicules de la marque Toyota. ©Océan

Océan enrichit son portefeuille de marques. Après la signature de partenariats avec des constructeurs tels que Stellantis ou encore Renault, le logiciel de gestion de flotte du groupe Shiftmove peut désormais intégrer, directement depuis le tableau de bord, les données issues des véhicules connectés de Toyota, sans avoir à installer de matériel télématique additionnel. Télématique : le rachat d'Océan propulse Shiftmove au sommet du marché français Les clients de la solution Océan peuvent donc récupérer des données précises, notamment sur la consommation de carburant et le kilométrage. Un moyen pour les gestionnaires de flotte d’anticiper les opérations de maintenance et de calculer le coût total de possession (TCO) avec plus de fiabilité, tout en éliminant les risques d’erreur humaine et en réduisant significativement leur charge administrative. "Notre ambition est d’exploiter la télématique embarquée dans de nombreux cas d’usage : réduction de l’usure des véhicules, optimisation de la maintenance ou encore amélioration de la sécurité des conducteurs", déclare Ludovic Pinville, directeur des ventes chez Océan by Shiftmove. Qui poursuit : "Les données kilométriques en temps réel ne sont qu’un point de départ. Nous envisageons une plateforme où les données télématiques ne se contentent plus d’éclairer les décisions, mais fournissent également les capacités prédictives nécessaires à une gestion de flotte tournée vers l’avenir." Shiftmove automatise la gestion des documents de flotte avec l’IA Après les acquisitions stratégiques d’Optimum Automotive en 2024 et d’Océan en décembre 2025 en France, Shiftmove accompagne dorénavant plus de 27 000 entreprises et contribue à la gestion de plus de 730 000 véhicules à travers l’Europe. Son ambition est d’atteindre le million de véhicules gérés d’ici à 2027.

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