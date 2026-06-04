Shiftmove automatise la gestion des documents de flotte avec l’IA

Shiftmove enrichit sa plateforme Avrios d’une nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle. Baptisée Post Office, cette solution permet d’automatiser le traitement des documents de flotte et de réduire fortement la charge administrative des gestionnaires, leur faisant ainsi gagner plusieurs jours de travail chaque mois.

Basée sur l'IA, la solution Post Office permet de libérer les gestionnaires de flotte des tâches administratives chronophages. ©Shiftmove

La gestion des documents reste l’une des tâches les plus chronophages pour les gestionnaires de flotte et constitue souvent une source importante de coûts cachés. Malgré la numérisation de nombreux processus, factures, amendes, documents de sinistre ou certificats de contrôle technique (CT) continuent d’arriver chaque jour et doivent encore être vérifiés puis attribués manuellement.

Pour faire gagner du temps aux gestionnaires de flotte, Shiftmove a donc intégré une nouvelle fonctionnalité à sa plateforme Avrios. Baptisée Post Office, il s’agit d’un gestionnaire de documents alimenté par l’intelligence artificielle (IA), qui automatise entièrement leur traitement au sein du logiciel. La solution réduit ainsi l’effort administratif jusqu’à cinq minutes par document et élimine les sources d’erreurs manuelles les plus courantes.

Jusqu’à plusieurs jours de travail par mois de gagnés

Concrètement, la fonctionnalité Post Office sert de canal d’entrée central pour les documents entrant dans le logiciel de gestion de flotte via e-mail, téléchargement direct ou scan. L’IA intégrée à la solution reconnaît le type de document en quelques secondes, l’attribue au bon véhicule ou processus et archive le tout de manière structurée et conforme aux exigences d’audit.

Lors de la réception des documents, la solution les renvoie donc directement vers les bons processus de gestion de flotte. Par exemple, les documents de sinistre sont automatiquement rattachés aux dossiers d’assurance en cours, les certificats d’immatriculation sont analysés et associés aux acquisitions de véhicules, tandis que les tâches de suivi pour les factures et les amendes sont générées automatiquement. Les gestionnaires de flotte conservent toutefois un contrôle total et peuvent vérifier ou ajuster les actions proposées par l’IA.

"Plutôt que des chatbots isolés, nous nous concentrons sur une IA qui apporte un véritable soulagement dans les opérations quotidiennes", déclare Ludovic Pinville, directeur des ventes de Shiftmove France. Qui ajoute : "Avrios Post Office est le moyen le plus simple de rendre l’IA réellement opérationnelle dans votre flotte : elle ne se contente pas d’analyser les données, elle prend également en charge les tâches administratives répétitives qui coûtaient auparavant un temps précieux aux gestionnaires de flotte."

L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est donc de libérer complètement les gestionnaires de flotte des tâches administratives chronophages, leur faisant ainsi gagner plusieurs jours de travail chaque mois. Shiftmove précise d’ailleurs qu’à l’avenir, le système agira comme un poste d’alerte numérique précoce, informant activement les gestionnaires de flotte lorsque les coûts s’écartent fortement ou que les données suggèrent une optimisation de la taille de la flotte.