Le groupe Europe Technologies choisit l’IA Avrios de Shiftmove pour piloter sa flotte

Jusqu’à fin 2025, Europe Technologies s’appuyait sur Excel pour gérer son parc de 90 véhicules. Désormais, le groupe industriel français passera par la plateforme enrichie à l’intelligence artificielle de Shiftmove, baptisée Avrios, pour digitaliser et optimiser la gestion de sa flotte.

Le groupe industriel français Europe Technologies a choisi la plateforme enrichie à l’IA Avrios (Shiftmove) pour moderniser et automatiser la gestion de sa flotte automobile. ©Europe Technologies

Fort de plus de 30 ans d’expertise, Europe Technologies accompagne les industriels de la R&D à la mise en production dans des secteurs tels que l’aéronautique, le naval, l’énergie ou encore la défense. Pour soutenir ses activités, le groupe industriel français s’appuie sur une flotte de 90 véhicules, composée de véhicules utilitaires et particuliers, en acquisition et en location longue durée.

Jusqu’à fin 2025, la gestion de cette flotte reposait essentiellement sur des outils bureaucratiques. "Nous gérions notre flotte automobile avec Excel, ce qui nous confrontait à plusieurs difficultés : des données dispersées non mises à jour et peu fiables, l’absence d’historique complet sur les véhicules ou les sinistres, et un calcul non optimisé des avantages en nature (AEN) pour les véhicules de fonction", explique Lilou Launay, gestionnaire des moyens généraux et du parc automobile d’Europe Technologies.

Face à cette organisation qui a rapidement montré ses limites, l’entreprise a lancé fin 2025 une consultation auprès de plusieurs éditeurs de logiciels de gestion de flotte afin d’identifier la solution la plus adaptée à ses besoins. Le groupe Europe Technologies a finalement retenu la plateforme enrichie à l’intelligence artificielle Avrios de Shiftmove pour moderniser et automatiser la gestion de sa flotte automobile.

Une gestion de flotte intelligente

"J’ai tout de suite été séduite par l’ergonomie et la facilité d’utilisation de la solution Avrios. Les fonctionnalités enrichies par l’intelligence artificielle nous permettent de gagner un temps précieux dans la gestion quotidienne des véhicules et des conducteurs", explique Lilou Launay.

Grâce aux processus d’automatisation intégrés, la plateforme permet de réduire d’environ 50 % le temps consacré aux tâches administratives et opérationnelles courantes. Parmi les fonctionnalités utilisées, on retrouve l’importation des factures et l’affectation automatique des coûts, le calcul du TCO par véhicule ou par flotte, la gestion des affectations aux filiales et aux conducteurs, ainsi que le suivi des sinistres.

"Ces automatisations nous permettent de nous concentrer davantage sur les décisions et le pilotage de la flotte", souligne la gestionnaire des moyens généraux et du parc automobile d’Europe Technologies. D’autant que la plateforme Avrios sera prochainement connectée à l’Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions), ce qui permettra de simplifier la gestion des amendes.

Enfin, autre évolution attendue, Shiftmove connectera également sa solution Avrios à sa plateforme télématique Optimum. "Grâce aux données télématiques d’Optimum, notamment la réparation des usages professionnels et privés, nous allons pouvoir automatiser et fiabiliser le calcul des avantages en nature de nos véhicules de fonction. Cela nous permettra, lorsque cela est pertinent, d’opter pour le régime de déclaration au réel, avec à la clé des économies importantes pour l’entreprise comme pour les salariés", conclut Lilou Launay.