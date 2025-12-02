Télématique : le rachat d'Océan propulse Shiftmove au sommet du marché français

Officialisée le 2 décembre 2025, l’acquisition d’Océan par Shiftmove constitue une nouvelle opération majeure dans l’univers de la télématique. Elle permet à l’entreprise germano-suisse d’atteindre 730 000 véhicules gérés en Europe, dont 380 000 en France. L’ambition est de passer le million en 2027.

Stéphane Peycelon (Océan) et Francine Gervazio (Shiftmove) livrent les premiers éléments de l'opération de rachat. ©Shiftmove

C’est officiel, Orange Business cède sa filiale de télématique Océan à Shiftmove. Les discussions entre les différentes parties avaient été rendues publiques fin avril 2025. Elles étaient déjà entamées depuis plusieurs mois. Cette opération s’inscrit dans un mouvement massif de consolidation du secteur de la télématique en Europe, dont Shiftmove entend devenir un acteur majeur.

L’entreprise germano-suisse, accompagnée par le fonds d’investissement américain Battery Ventures, s’était révélée au marché fin octobre 2024 avec l’acquisition d’Optimum Automotive, société alors dirigée et détenue par Daniel Vassallucci. Elle revendiquait, à l’issue de ce premier rachat, près de 550 000 véhicules en gestion à l’échelle européenne, pour 250 salariés et 18 000 entreprises clientes.

730 000 véhicules gérés en Europe

Avec le rachat d’Océan, Shiftmove entre dans une nouvelle dimension, en ajoutant notamment 180 000 véhicules et 8 000 clients à son portefeuille. Le groupe né en 2023 de la fusion d’Avrios et de Vimcar emploie désormais plus de 500 salariés et accompagne 27 000 clients dans la gestion de 730 000 véhicules en Europe (Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et France), dont 380 000 dans l'Hexagone. L’objectif du million fixé pour 2027 n’est plus très éloigné.

Francine Gervazio, directrice générale de Shiftmove, s’amuse du fait qu’il y a un an, "personne ne nous connaissait en France". "Maintenant, poursuit-elle, nous sommes le leader de la télématique dans le pays, nous voulons changer la donne. L’arrivée d'Océan renforce notre écosystème et accélère la transition vers des opérations de flotte connectées, intelligentes et largement automatisées."

Pour la dirigeante, la marge de progression en France est colossale. "Seulement 20 % des entreprises ont recours à la télématique", rappelle-t-elle. L’acquisition d’abord d’Optimum puis d’Océan confère à Shiftmove une force de frappe sans précédent. Vient s’ajouter Avrios, un logiciel de gestion de flotte qui se pose en concurrent d’un Gac Technology notamment. Le dispositif de conquête est en place.

Pour Océan, les bénéfices d’une telle opération paraissent moins évidents de prime abord. Mais Stéphane Peycelon, son directeur général, dresse un tableau clair. "Orange Business a racheté Océan il y a dix ans, commence-t-il. Depuis nous nous sommes intégrés aux autres offres du groupe, tout en restant assez indépendants. Nous n’avons jamais vraiment réussi à bénéficier de synergies, qu’elles soient technologiques ou business, avec Orange Business. C’est la réalité qui m’a sauté aux yeux il y a deux ans lors de mon arrivée."

Océan by Shiftmove

Un constat sans doute partagé au niveau du groupe, lequel a décidé de "se recentrer sur ses activités principales que sont la connectivité, la cybersécurité et la mobilité", confie Stéphane Peycelon. Une fois la décision prise de céder Océan, l’objectif était de s’associer à un pure player de la télématique et du fleet management afin de "pouvoir enfin développer des synergies".

"L’envergure de Shiftmove, sa puissance technologique et sa vision ambitieuse renforcent naturellement le rôle d’Océan sur le marché français. Ensemble, nous serons en mesure d’apporter plus d’innovation, des analyses de données plus riches et des solutions capables de s’adapter aux enjeux futurs des flottes, en France comme en Europe", poursuit le directeur général d’Océan.

Stéphane Peycelon déclare donc être "très content que ce deal arrive enfin" et ajoute que "les équipes d’Océan sont impatientes de démarrer dans ce nouveau groupe". Les synergies ne seront évidemment pas immédiates, le rapprochement des deux entités ne faisant que débuter. Néanmoins, le premier changement visible est celui du nom. Océan devient Océan by Shiftmove, comme ce fut d’ailleurs le cas avant pour Optimum. Un premier pas en vue d’une future réunion sous la bannière Shiftmove.

Cette opération nous rappelle à quel point le secteur de la télématique se transforme. Shiftmove n’y est pas étranger, mais d’autres rachats structurants sont en cours. Dernièrement, Geotab, numéro un mondial, a annoncé mettre la main sur les activités commerciales internationales de Verizon Connect en Australie et en Europe.