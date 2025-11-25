Targa Telematics France voit le jour, Émilie Laï promue

Le télématicien dirigé par Samia Arfaoui, qui s’appelait jusque-là Targa Viasat France, devient Targa Telematics France. Émilie Laï est nommée directrice commerciale de cette nouvelle entité.

Émilie Laï est nommée directrice commerciale de Targa Telematics France. ©Targa Telematics

Targa Viasat France, c’est terminé. Le télématicien né du rachat de Viasat Group par Targa Telematics en 2023 change de nom. Il devient logiquement Targa Telematics France, dans un souci évident d’harmonisation à l’échelle européenne. "Ce changement de nom finalise l’intégration opérationnelle et commerciale", précise un communiqué.

Cette évolution s’accompagne de la nomination d’Émilie Laï en tant que directrice commerciale. Elle évoluait depuis janvier 2025 en qualité de responsable grands comptes. Elle est rattachée à Samia Arfaoui, directrice de Targa Telematics France.

Sa mission sera de mettre en œuvre les orientations définies par la direction, en développant les ventes, en structurant la gestion des comptes clés et en consolidant la croissance de l’entreprise de télématique sur le marché français.

Samia Arfaoui estime que ces récents changements donnent "les moyens d’avancer avec plus de clarté et de cohérence sur un marché en pleine accélération, autour d’une ambition claire : offrir aux acteurs de la mobilité des solutions performantes à la hauteur de leurs enjeux."

Et d’ajouter que "la nomination concomitante d’Émilie Laï vient conforter cette trajectoire en incarnant un leadership structurant, tourné vers l’avenir. À travers cette évolution, nous renforçons notre présence sur un marché stratégique pour le groupe, en nous dotant des ressources nécessaires pour accompagner durablement notre croissance en France."