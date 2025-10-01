Geotab mène une vaste opération de croissance externe

Publié le 1 octobre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le télématicien canadien s’empare des activités commerciales internationales de Verizon Connect en Europe et en Australie. La France est concernée par cette opération qui permet à Geotab de consolider son rang de numéro 1 mondial de la télématique.

Geotab a récemment passé le cap des cinq millions de véhicules connectés dans le monde et accélère avec le rachat partiel de Verizon Connect. ©Geotab

Geotab a récemment annoncé avoir passé le cap des cinq millions de véhicules connectés dans le monde. Le numéro un mondial de la télématique ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Une vaste opération de croissance externe vient d’être officialisée. Le télématicien canadien met la main sur les activités commerciales internationales de Verizon Connect en Australie et en Europe. Cela concerne, sur notre continent, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, la Pologne, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Cette acquisition, qualifiée de stratégique, n’inclut pas les équipes produit, ingénierie et autres fonctions non commerciales de Verizon Connect. Geotab va néanmoins intégrer 400 nouveaux salariés à ses effectifs. L’intégration sera supervisée par Matthew Kassel, vice-président en charge des acquisitions stratégiques. Un marché qui se consolide Le nombre de véhicules concernés par cette opération n’est pas précisé. Le télématicien se contente d’indiquer qu'elle lui permet de renforcer son empreinte internationale et d’agrandir sa part de marché, notamment sur le segment des flottes de petite et moyenne tailles. "Cette acquisition marque un tournant majeur pour Geotab et pour l’industrie du véhicule connecté. Nous sommes ravis des opportunités uniques que cette évolution représente pour nos clients, en particulier ceux qui possèdent des flottes de petite et moyenne tailles, qui pourront ainsi gagner en productivité, en sécurité et en durabilité", déclare Neil Cawse, fondateur et PDG de Geotab. L’opération s’inscrit dans un contexte de consolidation massif du marché de la télématique en Europe. En France, Shiftmove a récemment racheté Optimum Automotive et compte en faire de même avec Ocean. Rappelons également la prise de contrôle en 2024 de Viasat par Targa Telematics ou encore celle de Kuantic par Free2move.

