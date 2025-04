Après Optimum Automotive, Shiftmove veut absorber Océan

Shiftmove annonce être en négociation exclusive avec Orange Business pour l’acquisition d’Océan. Le télématicien germano-suisse a récemment fait son entrée sur le marché français avec le rachat d’Optimum Automotive.

Shiftmove est entré en négociation exclusive avec Orange Business en vue de l’acquisition de sa filiale Océan. ©Ocean

Shiftmove se donne les moyens de ses ambitions pour devenir l’un des acteurs majeurs de la télématique en Europe d’ici 2027 avec un objectif d’un million de véhicules en gestion. Une stratégie axée pour le moment sur le marché français, puisque le télématicien est entré en négociation exclusive avec Orange Business en vue de l’acquisition de sa filiale Océan.

Si cette opération se concrétise, probablement avec la fin de l’année 2025, ce serait un nouveau coup de force de l’entreprise germano-suisse. Celle-ci s’est déjà signalée fin 2024 en procédant à une première acquisition dans l’Hexagone avec la prise de contrôle d’Optimum Automotive.

"Shiftmove poursuit activement son développement européen avec une vision stratégique affirmée des partenariats à nouer et des acquisitions à réaliser, en France tout particulièrement. Ce rapprochement avec Océan s’inscrit pleinement dans cette dynamique : il marque une étape clé dans la consolidation d’un écosystème vertueux, où l’alliance de nos expertises respectives permettra de constituer un groupe toujours plus solide, innovant et reconnu sur le marché de la gestion de flottes", déclare Taco Van Der Leij, récemment nommé directeur général de Shiftmove France.

Océan est une entreprise phare de la télématique en France avec 170 000 véhicules suivis et plus de 20 ans d’activité. La vente opérée par Orange Business répond à "sa stratégie consistant à recentrer son portefeuille d’activités et à optimiser ses investissements sur des priorités stratégiques clés", est-il indiqué dans un communiqué.