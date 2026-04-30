Autopartage et utilitaires : une approche flexible de la mobilité pour les entreprises avec Enterprise Mobility

Dans les entreprises, le manque de solutions de mobilité est source de contraintes opérationnelles. Pour rester compétitives, nombreuses sont celles qui repensent leur approche. Enterprise Mobility s’inscrit dans cette évolution avec une gamme de services conçus pour s’adapter aux besoins réels des entreprises. Enterprise Car Share, service d’autopartage B2B, permet aux sociétés de gagner du temps et de réduire leurs coûts en remplaçant les véhicules de fonction coûteux par un accès instantané à des véhicules dédiés disponibles directement sur site, sur le lieu de travail.

Ce service peut également être complété par des solutions de location de véhicules utilitaires à courte, moyenne ou longue durée via le programme Business Rental d’Enterprise Mobility, pour une flexibilité maximale.

Optimiser la flotte et l’adapter aux besoins réels

Entre contraintes budgétaires et besoin de réactivité, les modèles classiques montrent leurs limites. En passant à l’autopartage, les entreprises simplifient la gestion de flotte, évitent les tracas d’un parc important et limitent également les remboursements de déplacements ainsi que l’usure des véhicules personnels des collaborateurs, tout en s’affranchissant des démarches de contrôle (entretien, assurance) habituellement nécessaires pour un usage professionnel, une responsabilité qui incombe pourtant à l’employeur, même dans le cadre de véhicules privés.

Ce modèle est plus économique, il favorise aussi l’usage de véhicules à faibles émissions et électriques, ouvrant la voie à une mobilité plus durable.

Avec Enterprise Car Share, les collaborateurs disposent de véhicules en fonction de leurs besoins spécifiques, accessibles à la demande via la réservation en ligne, évitant l’immobilisation inutile.

Une approche fondée sur la flexibilité

Dans beaucoup de structures, les véhicules utilitaires sont indispensables mais peu utilisés au quotidien. Résultat : des actifs immobilisés qui génèrent des coûts fixes sans valeur ajoutée.

L‘intérêt de l’approche Enterprise Mobility réside dans sa flexibilité. Car Share peut être combiné à des solutions de location courte, moyenne ou longue durée, y compris des utilitaires, via le vaste réseau de plus de 170 agences Enterprise, en fonction des besoins de l’entreprise.

Par exemple, lors d’un pic d’activité, il est possible de renforcer ponctuellement la flotte afin d’assurer les déplacements des équipes commerciales itinérantes.

En combinant autopartage et location, Enterprise Mobility propose une approche pragmatique : adapter les véhicules aux usages réels, simplifier la gestion et améliorer l’efficacité.

Plus qu’un simple poste de dépense, une approche cohérente de la mobilité devient un levier d’optimisation, capable d’accompagner les enjeux opérationnels des entreprises tout en améliorant l’expérience collaborateur.

Retrouvez davantage d’informations sur le site Enterprise Business Rental.