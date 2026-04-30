Genesis France étoffe son staff

Depuis l’annonce, en septembre 2025, de la nomination de Charles Fuster à la tête de Genesis en France, les autres recrues tardaient à être officialisées. C’est aujourd’hui chose faite. La marque premium de Hyundai enregistre l’arrivée de trois renforts.

Fosca Sanviti est nommée responsable Brand & Customer Experience. "Elle a la charge de la définition et du déploiement de l’expérience client Genesis en France, dans le respect du positionnement de la marque", précise un communiqué. Elle a notamment évolué dans l’univers du luxe pour le compte de Rolex.

Alexandre Gormand-Couturier devient quant à lui responsable marketing France. Ex-Lotus et Stellantis, il pilote l’ensemble des activités marketing de Genesis en France, du marketing produit à la communication en passant par les relations presse.

Stéphane Pichot au développement réseau

Stéphane Pichot, la troisième recrue, officie en qualité de responsable de la performance réseau. Il supervise à ce titre le développement et la performance du réseau de distribution en France. Il est fort d’expériences chez BMW, JLR, Mercedes-Benz et plus récemment chez Hyundai. Il œuvrera à l’objectif d’ouvrir 25 points de vente d’ici 2028.

"Je suis très heureux de pouvoir m’appuyer sur cette équipe pour accompagner le développement de Genesis en France, déclare Charles Fuster. Leurs parcours et expertises constituent un atout précieux pour structurer durablement la présence de la marque et en accompagner la croissance sur le marché français."

Genesis franchit ainsi une étape supplémentaire dans sa phase de déploiement en France. La marque a récemment débuté ses opérations avec trois modèles électriques, le C-SUV GV60, le D-SUV GV70 et la berline G80.