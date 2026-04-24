Ayvens accueille Emma Furniss, sa nouvelle DRH

Publié le 24 avril 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Le loueur longue durée annonce le recrutement d’Emma Furniss au poste de directrice des ressources humaines à compter du 1er juin 2026. Elle sera rattachée à Philippe de Rovira, directeur général d’Ayvens.

Emma Furniss rejoint Ayvens en tant que directrice des ressources humaines. ©Ayvens

Emma Furniss sera la nouvelle directrice des ressources humaines d’Ayvens à compter du 1er juin 2026. Elle sera rattachée à Philippe de Rovira, directeur général du loueur longue durée, et intégrera par la même occasion le comité exécutif. Depuis 2015, elle a occupé différents postes RH au sein de Philips. Le dernier en date, confié par l’entreprise en 2022, est celui de directrice des ressources humaines de métiers Systèmes de santé. Elle rejoint donc un secteur radicalement différent. "Je suis ravi d’accueillir Emma au sein d’Ayvens, qui apporte une solide expertise RH et une expérience avérée dans la conduite de transformations ambitieuses. Elle jouera un rôle clé dans le renforcement de notre culture d’autonomie, de responsabilité, de performance et d’orientation client", réagit Philippe de Rovira à l’annonce de sa nomination. Dans ses nouvelles fonctions, Emma Furniss pilotera la stratégie internationale des ressources humaines d’Ayvens et accompagnera l’évolution continue de la culture de l’entreprise et de ses pratiques en matière de développement des talents, complète le loueur dans un communiqué. Ayvens compte actuellement 13 000 salariés répartis dans 42 pays.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.