Christophe Civel nommé directeur général du groupement des concessionnaires Peugeot

Le Groupement des concessionnaires automobiles Peugeot (GCAP) et l'Association des groupements du groupe Stellantis (AGGS) ont nommé Christophe Civel au poste de directeur général du GCAP et de l’AGGS. En parallèle, il dirigera également PerformHA, la centrale d’achat des concessionnaires Stellantis.

Fort d’une carrière de 34 ans au sein de PSA puis Stellantis, Christophe Civel dispose d’une connaissance approfondie de la distribution automobile, des réseaux de marques et des enjeux de performance opérationnelle. Il a notamment exercé des responsabilités de directeur de succursales, à Nice et à Cannes (06), puis de directeur régional et de directeur du développement réseau en France.

"Sa nomination intervient dans un contexte de transformation profonde de la distribution automobile, marqué par l’évolution des modèles économiques, la transition énergétique, la digitalisation des parcours clients et la nécessité de renforcer la compétitivité des réseaux de concessionnaires", ont indiqué les groupements.

Christophe Civel aura donc pour mission d’accompagner les groupements et les concessionnaires dans la défense de leurs intérêts, le développement de leurs performances et la consolidation de leur rôle central au sein de l’écosystème Stellantis. Christophe Civel succède à Louis-Marie Chevalier, qui part piloter Spoticar.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Christophe Civel à la direction générale de l’AGGS, a déclaré François Mary, président de l’AGGS. Son parcours, son expérience des réseaux et sa connaissance fine des enjeux de distribution au sein de PSA puis Stellantis constituent des atouts majeurs pour accompagner nos groupements dans une période déterminante. Nous savons pouvoir compter sur son engagement et son sens du dialogue pour poursuivre le travail engagé au service des concessionnaires."

Xavier Trujas, président du GCAP, a ajouté : "L’arrivée de Christophe Civel marque une étape importante pour le GCAP. Sa connaissance du terrain, des organisations commerciales et des problématiques réseau sera précieuse pour renforcer notre action collective. Je tiens également à saluer le travail accompli par Louis-Marie Chevalier et son engagement constant au service du GCAP, de l’AGGS et de PerformHA".