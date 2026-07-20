Opel investit encore en Algérie

Après avoir annoncé l'implantation d'une usine en Algérie en début d'année, Opel va y ajouter un site de fabrication de moteurs.

À l'occasion du Forum économique germano-algérien, qui s'est déroulé à Berlin (Allemagne), la marque allemande de Stellantis a indiqué qu'un accord avait été signé entre Opel et AGM Holding Company SpA pour implanter une usine de moteurs.

"Grâce à cette initiative, Opel deviendra le premier constructeur automobile à produire des moteurs localement en Algérie", indique la marque dans un communiqué.

Florian Huettl, le PDG d'Opel, a souligné l'importance du marché algérien "qui représente un potentiel considérable pour Opel".