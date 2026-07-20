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Constructeurs

Opel investit encore en Algérie

Publié le 20 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Alors que l'usine d'assemblage est confirmée, Opel vient d'y ajouter un site de fabrication de moteurs. De quoi profiter du "potentiel considérable" du marché algérien et pourquoi pas en faire une base d'exportation pour rayonner dans la région.
Opel
Florian Huettl, PDG d'Opel, et Mohamed Fawzi El Kabir, directeur général d'AGM Holding Company SpA. ©Opel

Après avoir annoncé l'implantation d'une usine en Algérie en début d'année, Opel va y ajouter un site de fabrication de moteurs.

 

Opel va ouvrir une usine en Algérie

 

À l'occasion du Forum économique germano-algérien, qui s'est déroulé à Berlin (Allemagne), la marque allemande de Stellantis a indiqué qu'un accord avait été signé entre Opel et AGM Holding Company SpA pour implanter une usine de moteurs.

 

"Grâce à cette initiative, Opel deviendra le premier constructeur automobile à produire des moteurs localement en Algérie", indique la marque dans un communiqué.

 

Opel relève la tête au premier semestre 2026

 

Florian Huettl, le PDG d'Opel, a souligné l'importance du marché algérien "qui représente un potentiel considérable pour Opel".

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