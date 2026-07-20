Opel investit encore en Algérie
Publié le 20 juillet 2026
■Par Christophe Jaussaud
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< 1 min de lecture
Alors que l'usine d'assemblage est confirmée, Opel vient d'y ajouter un site de fabrication de moteurs. De quoi profiter du "potentiel considérable" du marché algérien et pourquoi pas en faire une base d'exportation pour rayonner dans la région.
Florian Huettl, PDG d'Opel, et Mohamed Fawzi El Kabir, directeur général d'AGM Holding Company SpA. ©Opel
Après avoir annoncé l'implantation d'une usine en Algérie en début d'année, Opel va y ajouter un site de fabrication de moteurs.
À l'occasion du Forum économique germano-algérien, qui s'est déroulé à Berlin (Allemagne), la marque allemande de Stellantis a indiqué qu'un accord avait été signé entre Opel et AGM Holding Company SpA pour implanter une usine de moteurs.
"Grâce à cette initiative, Opel deviendra le premier constructeur automobile à produire des moteurs localement en Algérie", indique la marque dans un communiqué.
Florian Huettl, le PDG d'Opel, a souligné l'importance du marché algérien "qui représente un potentiel considérable pour Opel".
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