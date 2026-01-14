Opel va ouvrir une usine en Algérie

Publié le 14 janvier 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

La marque allemande a choisi l'Algérie pour implanter une usine automobile hors d’Europe. Dès 2026, Opel devrait y fabriquer son Frontera, avant que d’autres modèles du Blitz viennent le rejoindre sur les lignes de production.

Opel va construire un site de production hors d'Europe en Algérie. ©LinkedIn-Florian Huettl

Après le lancement en décembre 2023 de l’usine Fiat de Tafraoui, près d’Oran, Stellantis s’apprête à ouvrir une deuxième usine en Algérie. C’est la marque Opel qui a ainsi été retenue et qui va donc ouvrir dans le pays un site de production hors d’Europe. L'usine Stellantis de Saragosse produira 200 000 Leapmotor "Opel choisit l’Algérie pour son nouveau site de production hors d’Europe ! Cette étape marque une expansion significative de la présence internationale d’Opel dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique et renforce notre engagement à long terme envers une croissance régionale durable", peut-on lire dans un post LinkedIn de Florian Huettl, le patron d’Opel. Revenu sur le marché algérien en 2023, six ans après que le gouvernement de l'époque a imposé une interdiction d'importation de véhicules neufs, Opel y commercialise aujourd’hui trois de ses modèles : le Mokka, l’Astra et le Grandland. Selon nos confrères d’Autonews, la marque allemande aurait choisi de produire le Frontera dans sa nouvelle usine algérienne dès 2026. D’autres modèles de la gamme du Blitz pourraient par la suite être également assemblés dans le pays. Charles Peugeot : "Opel doit redevenir une marque généraliste abordable" "L’Algérie a été un domaine d’attention particulier pour nous ces deux dernières années. Le renforcement progressif de nos partenariats a désormais conduit à une étape claire suivante : une unité de production dédiée en Algérie, conçue pour servir les clients algériens et compléter le réseau européen établi d’Opel", a déclaré Florian Huettl.

