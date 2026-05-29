Stellantis Pro One trace sa route vers 2030

La division mondiale de Stellantis dédiée aux véhicules utilitaires a dévoilé sa feuille de route lors de la présentation du plan FaSTLAne 2030. Stellantis Pro One prévoit le lancement de onze nouveaux modèles, ainsi que deux nouvelles plateformes de fourgons multi-énergies, introduisant pour la première fois des versions hybrides.

Le concept de conduite autonome "Box on Wheels" de Stellantis Pro One sera présenté au salon IAA de Hanovre, en septembre prochain. ©Stellantis Pro One

À l’occasion de la présentation du plan stratégique FaSTLAne 2030, Stellantis Pro One, la business unit mondiale du groupe dédiée aux véhicules utilitaires, a détaillé sa feuille de route pour les cinq prochaines années. L’objectif est clair. Stellantis Pro One entend garder sa place de premier constructeur de véhicules utilitaires dans le monde, en augmentant ses volumes de vente de 30 %.

"Notre objectif est de confirmer le statut de référence mondiale pour les clients professionnels et de leader global de Stellantis Pro One", a déclaré Emanuele Cappellano, patron de Stellantis Europe et responsable mondial de Stellantis Pro One. Pour y parvenir, la division pourra notamment s’appuyer sur le lancement de onze nouveaux modèles avant la fin de la décennie.

Arrivée de la technologie hybride

Parmi les onze nouveautés annoncées d’ici à 2030, Stellantis Pro One prévoit le renouvellement de l’ensemble de ses modèles phares mais aussi l’arrivée de nouveaux véhicules sur des segments jusqu’ici inexploités. Cette stratégie passera notamment par le lancement de deux nouvelles plateformes de fourgons multi-énergies, reposant sur l’architecture STLA Brain, l’une dédiée aux fourgons intermédiaires et l’autre aux grands fourgons.

Ces deux nouvelles plateformes permettront au constructeur de proposer ses modèles dans des versions 100 % électriques et thermiques, mais aussi, pour la première fois, avec des motorisations hybrides. Si une attention particulière sera portée à cette technologie, l’électrique restera tout de même un pilier de la stratégie de Stellantis Pro One. Le constructeur lancera en effet deux nouvelles motorisations 100 % électriques sur l’ensemble de la gamme, avec des batteries LFP et NMC de nouvelle génération.

Des pick-up à prolongateur d’autonomie

Stellantis Pro One prévoit également d’accélérer le développement de son portefeuille international de pick-up. En Amérique du Sud, où la division se classe numéro un, elle renouvellera ses deux pick-up, les Fiat Strada Toro. En parallèle, Stellantis Pro One compte renouveler l’ensemble de sa gamme de pick-up de grande taille en Amérique du Nord, avec notamment l’arrivée du nouveau Ram Rampage et l’introduction d’un premier véhicule électrique à prolongateur d’autonomie (REEV).

Le segment des pick-up de taille moyenne représente également une priorité stratégique majeure et un levier de croissance clé pour Stellantis Pro One. En plus du lancement d’un nouveau pick-up Ram pour le marché nord-américain, le constructeur prévoit la création d’un "nouveau véhicule de travail fiable et accessible dans le cadre d’un partenariat stratégique existant".

Le centre de contrôle Pro One Next

Outre l’arrivée de nouveaux véhicules, Stellantis Pro One aspire également à proposer un écosystème complet à ses clients, intégrant connectivité, services et intelligence artificielle. Parmi les cinq piliers de cet écosystème se trouve Pro One Next, une solution avancée de gestion de la disponibilité des véhicules, actuellement en phase pilote en Europe via des centres de contrôle dédiés. Celle-ci permet un suivi en temps réel et une gestion proactive des opérations afin de minimiser les immobilisations et maximiser l’efficacité opérationnelle.

"Avec Pro One Next, nous franchissons une étape décisive dans notre manière de soutenir les activités de nos clients", a déclaré Éric Laforge, vice-président de Stellantis Pro One. Qui ajoute : "En combinant données, connectivité et savoir-faire opérationnel, via l’intégration étroite des concessionnaires, du centre de contrôle et de Stellantis Parts & Technical Services, nous pouvons gérer de manière proactive la disponibilité des véhicules, réduire la complexité et apporter une valeur concrète au quotidien."

Le concept "Box on Wheels" pour la conduite autonome

Au salon IAA 2026, qui aura lieu en septembre à Hanovre, en Allemagne, Stellantis Pro One présentera également son concept car Box on Wheels. Ce dernier a notamment pour ambition de réinventer la livraison du dernier kilomètre, grâce à un véhicule sans émission et sans conducteur, associé à un ensemble complet de services conçus pour simplifier les opérations et réduire significativement les coûts d’exploitation.